Torna Storie Maledette | Franca Leosini riparte dal delitto di Avetrana

Storie maledette in prima serata - Franca Leosini Torna con il delitto di Avetrana e intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano : I suoi fan, i leosiners, sono in fibrillazione da giorni. Franca Leosini, torna in prima serata su Rai 3 con Storie maledette, con il programma ideato, scritto e condotto da lei. La puntanta, incentrata sul delitto di Avetrana, andrà in onda da domenica 11 marzo alle 21:20 su Rai3, con la regia di Fabio Vannini. La sedicesima edizione – in totale tre prime serate straordinarie – si apre con una esclusiva: le interviste a Sabrina ...

FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : Torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Storie maledette riparte col botto : Cosima Serrano e Sabrina Misseri Tornano in tv dopo la condanna : Il programma è calzante in quanto, nel corso degli anni, ha raccontato i personaggi legati ai fatti di cronaca nera che hanno scosso in modo sensibile il paese. Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in ...

Arrivedorci di Elio e le Storie Tese - significato e testo : la band Torna con un brano d’addio : Elio e le Storie Tese tornano sul palco dell’Ariston per la 68esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Arrivedorci”. La canzone anticipa l’uscita del loro ultimo album come band ed il successivo Tour d’addio. Scopriamo ora testo e significato del loro brano in gara tra i Big. In attesa del loro Tour d’addio, Elio e le Storie Tese tornano a Sanremo con “Arrivedorci” Tra i 20 Big in gara ...

“Storie maledette” Torna a marzo 2018 - su Rai 3 : “Miei cari amici, sto lavorando (tanto!) per voi“. Franca Leosini, con questo post, pubblicato sui social, ci rivela che Storie maledette tornerà nel mese di marzo 2018. Leggo sempre con gioia i vostri messaggi che infinitamente mi gratificano. Ci vedremo a marzo e spero tanto di avervi ancora tutti con me. Franca“, ha concluso la presentatrice e giornalista. Franca Leosini annuncia “Storie Maledette” Ci fu molta ...