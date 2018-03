Torino Venezia Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

Fuori due favorite - Avellino e Venezia Cremona al supplementare - Torino domina : Saltano subito due favorite, alle final 8 di coppa Italia, a Firenze. I campione d'Italia di Venezia e Avellino prima in tabellone. Torino ritrova per una sera la magia dei mesi con Luca Banchi, che l'...

Final Eight : Garrett doma Venezia - semifinale Torino-Cremona : ROMA - Sarà Torino l'avversaria di Cremona nella semiFinale della Final Eight iniziata oggi al Mandela Forum di Firenze. Dopo la prima sorpresa, con l'eliminazione di Avellino per merito della Vanoli, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino elimina Venezia ai quarti di finale! : Un primo quarto da sogno per entrare tra le magnifiche quattro: la FIAT Torino ha superato il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia di Basket 2018 eliminando con il punteggio di 72-60 l’Umana Reyer Venezia. Se il primo quarto, per la formazione piemontese, è stato un sogno, per Venezia si è presto trasformato in un autentico incubo. Solo quattro punti realizzati al cospetto dei 21 messi a segno da Torino, un parziale che ha ...

DIRETTA / Venezia Torino (risultato finale 60-72) : rinascita Fiat - è semifinale! (Coppa Italia) : DIRETTA Venezia Torino: risultato finale 60-72. La Fiat rinasce in Coppa Italia, battendo la Reyer e guadagnando la semifinale. Sabato l'Auxilium giocherà contro la Vanoli Cremona(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:29:00 GMT)

Brindisi fa il colpaccio a Torino. Varese sorprende Venezia. Vince la Virtus : Bologna, 21 gennaio 2018 – Dopo il successo a sorpresa di Reggio Emilia che ieri ha battuto Avellino, non sono mancati i colpi di scena anche oggi che si è giocata la gran parte delle gare della ...

Cantù e Cremona volano alle Final Eight. Venezia batte Milano. Vincono Brescia e Torino : Bologna, 14 gennaio 2018 – Vanno alla Red October Cantù e alla Vanoli Cremona gli ultimi due pass per partecipare Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno al Mandela Forum di Firenze dal 15 al ...

Basket Brescia cade a Torino - Pesaro spaventa Venezia : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per ...