Torino | 77enne malato di cancro uccide la madre 101enne | poi si suicida “Morirò | non

(Di domenica 11 marzo 2018) Ezio Panataro, 77 anni, aveva scoperto di avere unal pancreas che gli lasciava poco da vivere. L’uomo ha così deciso di impugnare la sua pistola, regolarmente detenuta, ere prima ladi 101 anni, residente a Rivoli nella cintura Ovest di, e poi rivolgerla verso se stesso. Non si tratta di un raptus, ma di un gesto premeditato, perché prima di sparare ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento, in via Vajont 64, era troppo tardi e l’uomo aveva già fatto fuoco. Panataro aveva programmato anche i funerali, gli spostamenti bancari e le lettere per i familiari, “Mi dispiace, ma sono, di una malattia che a breve mi ammazzerà. Mia mamma è anziana, ormai ha compiuto 101 anni. Non posso lasciarla da sola, senza di me non saprebbe come fare“. Il cugino, titolare della ditta di impiantistica al piano ...