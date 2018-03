Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2018 | i risultati di sabato 10 marzo Dimitrov esce di

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : amare sconfitte per Fabio Fognini e Matteo Berrettini : La notte italiana non porta buone notizie al Tennis nostrano. Nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) Fabio Fognini e Matteo Berrettini sono stati eliminati, rispettivamente, dal francese Jeremy Chardy (n.100 ATP) 4-6 7-6 6-4 e dal russo Danill Medvedev (n.57 ATP) 6-7 7-5 6-4 e i rimpianti sono tanti per aver sprecato un’occasione. Entrambi, infatti, avanti di un set ed in vantaggio nel secondo parziale, non sono riusciti a gestire ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone completo ed i possibili scenari verso la finale : Il Masters 1000 di Indian Wells di Tennis, dopo le prime due giornate dedicate al primo turno, sta per entrare sempre più nel vivo con l’entrata in scena dei grossi calibri. Neanche a dirlo, gli occhi saranno tutti puntati su Roger Federer. “Il Maestro”, campione in carica, tornato sul tetto del mondo nella classifica generale, è il grande favorito per quest’edizione 2018, reduce da un inizio di stagione assolutamente ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Avanza Gael Monfils - eliminato Frances Tiafoe e bene Thomas Fabbiano : Andata in archivio anche questa giornata dedicata al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sul cemento californiano, in attesa che i grossi calibri scendano in campo, non grandissime sorprese. Da notare la netta vittoria del Francese Gael Monfils, n.42 del mondo, contro l’australiano Matthew Ebden (n.78 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 13 minuti di partita. Il transalpino, gravato nell’ultimo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : forfait di Nick Kyrgios. Entra Matteo Berrettini nel tabellone principale : Può decisamente sorridere il nostro Matteo Berrettini. Il giovane azzurro, eliminato nella finale delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells dal canadese Peter Polansky (3-6 6-1 3-6), accede al tabellone principale del prestigioso torneo californiano per il forfait dell’ultimo minuto dell’australiano Nick Kyrgios, ancora alle prese con dei problemi fisici. Pertanto, il Tennista di Roma, da lucky loser, inizierà la sua ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : Thomas Fabbiano vola al secondo turno. L’azzurro sconfigge in due set Bradley Klahn : Buone notizie arrivano dal Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) per il Tennis azzurro. Thomas Fabbiano ha superato, infatti, il primo turno sconfiggendo l’americano Bradley Klahn, n.166 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match ben gestito dall’azzurro capace di fare la differenza nei momenti importanti del confronto, portandosi a casa un successo prestigioso. Nel prossimo round ci sarà la ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells : i risultati di giovedì 8 marzo. Shapovalov e Medvedev avanzano : In attesa che i grossi calibri entrino in scena, la giornata dedicata al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) ha avuto per protagonisti i Tennisti Next Gen che non hanno deluso le attese. Il canadese Denis Shapovalov (n.44 del mondo), impegnato contro il lettone Ricardas Berakis, proveniente dalle qualificazioni (n.106 del ranking), ha ottenuto il successo in 1 ora e 13 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-4. Il ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone maschile. Possibile incrocio tra Roger Federer e Fabio Fognini agli ottavi : Si è svolto nella notte italiana il sorteggio del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: negli States Fabio Fognini, testa di serie numero 16, è esentato dal primo turno (classico tabellone a 96 con 32 teste di serie), ma è capitato nello spicchio di tabellone con l’elvetico Roger Federer, numero uno del seeding, con cui potrebbe incontrarsi agli ottavi. Lo stesso turno potrebbe vedere di fronte il serbo Novak ...

