Tennis | Fognini eliminato da Chardy | fuori anche Berrettini

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : amare sconfitte per Fabio Fognini e Matteo Berrettini : La notte italiana non porta buone notizie al Tennis nostrano. Nel Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) Fabio Fognini e Matteo Berrettini sono stati eliminati, rispettivamente, dal francese Jeremy Chardy (n.100 ATP) 4-6 7-6 6-4 e dal russo Danill Medvedev (n.57 ATP) 6-7 7-5 6-4 e i rimpianti sono tanti per aver sprecato un’occasione. Entrambi, infatti, avanti di un set ed in vantaggio nel secondo parziale, non sono riusciti a gestire ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone maschile. Possibile incrocio tra Roger Federer e Fabio Fognini agli ottavi : Si è svolto nella notte italiana il sorteggio del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: negli States Fabio Fognini, testa di serie numero 16, è esentato dal primo turno (classico tabellone a 96 con 32 teste di serie), ma è capitato nello spicchio di tabellone con l’elvetico Roger Federer, numero uno del seeding, con cui potrebbe incontrarsi agli ottavi. Lo stesso turno potrebbe vedere di fronte il serbo Novak ...

Tennis : Fognini e Giorgi migliori azzurri - Errani torna in top 100 : TORINO - Fabio Fognini guadagna ancora una posizione nel ranking Atp e si conferma il miglior azzurro all'indomani del trionfo nel torneo di San Paolo sale in 19ª posizione. Alle sue spalle perde ...

Tennis - Fabio Fognini nella storia : secondo italiano più vincente di sempre! Caccia al mito Adriano Panatta : Fabio Fognini è diventato il secondo Tennista italiano più vincente di tutti i tempi. Il ligure ha conquistato il torneo ATP 250 di San Paolo e ha così alzato al cielo un trofeo per la sesta volta in carriera, agganciando così Paolo Bertolucci che ne vinse appunto sei tra il 1975 e il 1977. Il 30enne ha staccato di una lunghezza Corrado Barazzutti e ora insegue il mito Adriano Panatta (10). Gli italiani capaci di trionfare nell’era Open ...

Tennis - Ranking ATP (5 marzo) : Roger Federer al comando - Fabio Fognini sale in 19^ posizione : Pochissimi cambiamenti nella top ten del Ranking ATP aggiornato a oggi (lunedì 5 marzo 2018). Le prime sette posizioni sono infatti rimaste uguali con Roger Federer che conduce dall’alto dei suoi 10060 punti, 600 in più di Rafael Nadal. Marin Cilic rimane terzo davanti a Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Dominic Thiem e David Goffin. L’argentino Juan Martin Del Potro sale in ottava posizione scavalcando Kevin Anderson, Jack Sock ...

Tennis - Fognini trionfa a San Paolo : “Vittoria dedicata ad Astori” : Tennis, Fognini trionfa a San Paolo: “Vittoria dedicata ad Astori” Fabio Fognini vince il torneo di San Paolo, conquistando così il 6° torneo Atp della sua carriera. Il 30enne Tennista ligure ha battuto in rimonta per 1-6, 6-1, 6-4, in un’ora e 33 minuti di gioco, il cileno Nicolas Jarry, alla prima finale nel circuito […] L'articolo Tennis, Fognini trionfa a San Paolo: “Vittoria dedicata ad Astori” è su NewsGo.

Tennis - Fabio Fognini scala il ranking mondiale! Ligure sempre più in alto in classifica dopo la vittoria a San Paolo : Fabio Fognini continua a scalare posizioni nel ranking ATP. Il Ligure, grazie al successo odierno nel Torneo ATP 250 di San Paolo, è salito al 19° posto in classifica: un ritorno tra i migliori 20 per il nostro miglior Tennista che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il trionfo sulla terra rossa brasiliana gli ha permesso di guadagnare una piazza rispetto alla scorsa settimana. Il 30enne ha 2190 punti ed è in scia a John Isner (2205), ...

Tennis - Del Potro - magia ad Acapulco. Fognini-Jarry a San Paolo per il titolo : Niente da fare per Anderson, che era alla terza finale nel 2018 e alla sesta finale negli ultimi 14 mesi, grazie alle quali era decollato dall'ottantesimo al 12° posto del mondo. Del Potro, che nei ...

Tennis - Atp San Paolo : Finale Fabio Fognini-Nicolas Jarry. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo Fabio Fognini affronterà Nicolas Jarry nella Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Il ligure partirà con i favori del pronostico sulla terra rossa brasiliana: l’avversario cileno è assolutamente alla portata del miglior Tennista italiano che ha tutte le carte in regola per conquistare il trofeo e confermare l’ottimo avvio di stagione. Di seguito la data, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio ...