Tennis Amara delusione per Fabio Fognini | è subito fuori ad Indian Wells

Tennis : Federer - doce-amara finale così : (ANSA) - ROMA, 26 GEN - "So quanto possono essere dolorose le vesciche. Mi dispiace per Chung. La gioia di aver raggiunto la la finale ha un sapore dolce-amaro: sono felice, ma avrei preferito non ...

Tennis - Australian Open 2018 : sconfitta amara per Paolo Lorenzi. L’azzurro superato in cinque set da Dzumhur : Tanta amarezza nella sconfitta al primo turno degli Australian Open per Paolo Lorenzi. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 6-7 2-6 4-6 dal bosniaco Damir Dzumhur (n.30 del ranking) in 3 ore e 49 minuti di gioco. Il senese avanti di due set non è riuscito a gestire il vantaggio dovendo inchinarsi all’avversario, superiore soprattutto da un punto di vista fisico. Nel primo set il ritmo tenuto da Lorenzi è ottimo. ...