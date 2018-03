Tecnologia ' made in Roma' per le stazioni ferroviarie finlandesi

Made in Russia : il Cremlino vuole sostituire la Tecnologia straniera Video : Tra le sanzioni più dolorose imposte dall'Occidente, dopo l'annessione della Crimea da parte della #Russia nel 2014, c'è stato il divieto di vendere prodotti hi-tech alle societa' russe, in particolare quelle nei settori militare ed energetico. Il Cremlino, infatti, ha risposto a queste ultime di sviluppare le proprie soluzioni tecnologiche Made in Russia. Nonostante il crollo dell'Unione Sovietica e lo stato scadente dell'economia, la Russia ...