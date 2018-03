: Taranto, omicidio 83enne: un sospettato - NotizieIN : Taranto, omicidio 83enne: un sospettato - CybFeed : #Taranto, omicidio 83enne: un sospettato - Borderline_24 : #Taranto, anziano strangolato in casa: forse una rapina -

Un pensionato di 83 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento alla periferia di. L'esame sul corpo effettuato dal medico legale ha rilevato segni di strangolamento. Gli inquirenti ipotizzano l'a scopo di rapina e non escludono alcuna pista investigativa. La vittima viveva da sola. I carabinieri stanno vagliando la posizione di una persona, al momento trattenuta in caserma per accertamenti, che sarebbe coinvolta nell'.(Di domenica 11 marzo 2018)