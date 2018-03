Sveva Cardinale Paola Catanzaro | video | dalla scomunica ai testamenti a suo nome Quarto

Il caso della Setta di Sveva Cardinale raccontato in un minuto : Il caso della Setta di Sveva Cardinale raccontato in un minuto Quarto Grado Files ripercorre la vicenda del santone Paolo Catanzaro, poi diventato Sveva, che avrebbe estorto quasi 4 milioni di euro Continua a leggere L'articolo Il caso della Setta di Sveva Cardinale raccontato in un minuto proviene da NewsGo.

GABRIELE LAZZARO/ Il caso Sveva Cardinale : "Mi diceva di essere come Giovanna D'Arco" (Sabato Italiano) : GABRIELE LAZZARO ospite oggi 17 febbraio 2018 a Sabato Italiano su Rai Uno: in primo piano il caso Sveva Cardinale, la veggente arrestata per truffa milionaria(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:40:00 GMT)

MIETTA / La truffa della santona Sveva Cardinale (Sanremo Young) : MIETTA è tra i dieci membri della giuria Academy di Sanremo Young. In questi giorni è finita sotto i riflettori a causa delle truffe della finta santona Paola Catanzaro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 08:38:00 GMT)

Sveva Cardinale : ecco come ha ingannato Mietta : Paola Catanzaro, nota come Sveva Cardinale, è la finta santona giunta alle cronache dopo un’inchiesta delle Iene che ha messo in luce truffe per milioni di euro a carico dei suoi 'adepti'. Lo scorso 30 gennaio Sveva è stata tratta in arresto insieme al marito Francesco. Gli ultimi servizi delle Iene sul caso hanno rivelato che sarebbe stata truffata della finta santona anche la cantante Mietta. Sveva Cardinale tra visioni mistiche e ...

Paola Catanzaro/ Da veggente a showgirl - Sveva Cardinale arrestata per truffa : “guarigioni in cambio di soldi” : Paola Catanzaro, ex veggente poi diventata showgirl transgender col nome di Sveva Cardinale è finita in carcere per truffa: prometteva guarigioni in cambio di soldi.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Arrestata la transgender conosciuta come Sveva Cardinale Video : ... perpetrato ai danni di persone che, in buona fede, cadono nella rete di malfattori, quello di Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, #transgender di 42 anni, nota nel mondo televisivo come ...