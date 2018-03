Super G Kvitfjell Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Coppa del mondo

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il Supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...