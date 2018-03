Su quali strade vedremo la macchina tappabuche messa in campo dal comune di

agi

: @beppe_grillo @luigidimaio a prezzi stracciati - i lavori li vediamo - ad esempio le cosiddette cattedrali nel dese… - papillonpa : @beppe_grillo @luigidimaio a prezzi stracciati - i lavori li vediamo - ad esempio le cosiddette cattedrali nel dese… - Mariaryta_ : 00:38 quali strade mi porteranno ad essere pienamente me stessa? - InfoNews24web : SCAFATI: Strade chiuse per lavori alla rete fognaria. Ecco quali e quando.... -

(Di domenica 11 marzo 2018) È stata già testata nell'autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l'ondata di maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l'obiettivo di chiuderle nel corso del prossimo mese, con uno stanziamento di 17 milioni di euro. Il macchinario, che verrà noleggiato dal, consente di riempire a caldo buche e fessurazioni con materiali studiati per prevenire i deterioramenti causati dalle infiltrazioni. Come funziona la macchina? Le buche nel manto stradale vengono prima pulite mediante un getto di aria compressa, poi viene spruzzata una miscela a ...