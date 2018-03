Stufi dei soliti smartphone anonimi? Sta per arrivare la fantasia di KOOLNEE Rainbow

Siete Stufi dei popup sulle notifiche in Chrome? Ecco come liberarsene : Se Siete stufi di pop up di Google Chrome che vi chiedono il permesso di abilitare o meno le notifiche per un determinato sito Internet, Ecco un modo decisamente semplice per disabilitarle, sia in versione desktop che in versione mobile. L'articolo Siete stufi dei popup sulle notifiche in Chrome? Ecco come liberarsene è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.