ilfattoquotidiano

: Strage di Bologna, il 21 marzo al via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini, Mambro e Fioravanti… - Cascavel47 : Strage di Bologna, il 21 marzo al via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini, Mambro e Fioravanti… - TutteLeNotizie : Strage di Bologna, il 21 marzo al via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini… - marghericca2 : @Alessan08520306 @matteosalvinimi Tipo la strage di Bologna, le risate... -

(Di domenica 11 marzo 2018) Prosegue il percorso delsulladiin cui è imputato Gilberto, ex Nar accusato di concorso ina 38 anni dall’esplosione alla stazione. In vista della prima udienza, il 21, i pm stanno preparando la lista dei testimoni in cui, stando a Repubblica, compaiono Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi, già condannati in via definitiva. Ci saranno anche, scrive l’Ansa, Flavia Sbrojavacca, compagna dell’imputato, Elena Venditti, che fu fidanzata die Cecilia Loreti, amica del gruppo. Ma anche i periti che fecero le analisi sull’esplosivo utilizzato per l’attentato che fece 85 morti e 200 feriti. I pm Antonello Gustapane, Antonella Scandellari e Enrico Cieri e iltore capo Giuseppe Amato chiederanno inoltre di acquisire le testimonianze di persone che nel frattempo sono morte. Tra queste, Maria ...