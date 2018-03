STEFANO DE MARTINO TRA ELODIE ED EMMA Silvia Toffanin lo gela sai chi ho appena

“STEFANO - hai sentito?”. Toffanin e De Martino - imbarazzo totale in studio. Dopo l’intervista a Emma Marrone - la conduttrice se ne esce con una frase ‘scabrosa’ : pubblico in delirio : Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere ...

STEFANO De Martino tra Elodie ed Emma/ Le foto con la Di Patrizi e le parole sulla Marrone : Stefano De Martino tra Elodie ed Emma: il ballerino posa con la Di Patrizi per un marchio d'abbigliamento e parla della Marrone ai microfoni di Verissimo.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Silvia Toffanin stuzzica STEFANO De Martino su Emma : la dichiarazione : Verissimo, Silvia Toffanin mette in imbarazzo Stefano De Martino su Emma Marrone Momenti di imbarazzo a Verissimo per Stefano De Martino. Intervenuto in collegamento dall’Honduras, l’inviato dell’Isola dei Famosi è stato stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento Emma Marrone. Prima di collegarsi con il ballerino, la Toffanin ha infatti intervistato la cantante di Amici. E così […] L'articolo Silvia Toffanin ...

Isola dei Famosi 2018/ STEFANO De Martino - posto da inviato a rischio? La proposta di un ex naufrago : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Caduta di stile per STEFANO de Martino : la pesante gaffe su Francesca Cipriani Video : Dopo lo scandalo canna-gate, l'#Isola dei Famosi conquista sempre il primo posto nei siti di gossip. Il reality di canale 5, in onda ogni lunedì in prima serata, è condotto dalla bravissima Alessia Marcuzzi e i co-conduttori Mara Venier e Daniele Bossari. I naufraghi, i quali attualmente sono su un'isola deserta, gestiti e tutelati da Stefano De Martino che ha sostituito Stefano Bettarini nel ruolo di inviato. Durante la settima puntata, l'ex ...

“Tutto molto diverso”. Isola dei Famosi - clamorosa trasformazione di STEFANO De Martino. Ma vi siete accorti di come è diventato l’ex marito di Belen da quando è in Honduras? Un cambiamento considerevole che non è sfuggito ai più attenti. Il gossip è scatenato : ecco cosa gli è successo : L’Isola dei Famosi di quest’anno ha una grande novità e ormai è cosa nota. Un inviato speciale, Stefano De Martino. E se all’inizio il ballerino sembrava un po’ “rigido” e ingessato, ormai si è sciolto e si trova molto a suo agio nei panni di inviato. In tanti, però, hanno notato un altro grande cambiamento di Stefano, oltre a quello nell’approccio con il suo ruolo di inviato. Stefano ha cambiato look. Sì, è vero. È più elegante, più sofisticato ...

STEFANO De Martino : i vestiti dell’Isola dei Famosi vengono scelti dalla fidanzata : vestiti Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: tutto merito di Gilda Ambrosio Avete notato il nuovo look di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi? Camicie e pantaloni di lino, uno stile decisamente più sofisticato e elegante di quanto mostrato fino ad oggi in altri programmi dal ballerino campano. Ebbene, la trasformazione è tutto merito della […] L'articolo Stefano De Martino: i vestiti dell’Isola dei Famosi vengono ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. STEFANO De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

“Ridicolo. Stai zitto!”. STEFANO De Martino - la frase che lo demolisce. Le parole del ballerino sull’Isola dei Famosi non sono passate inosservate - un insulto bello e buono che ha scatenato le proteste dei telespettatori : Altra tegola per Stefano De Martino che stavolta l’ha fatta proprio grossa. Le parole del ballerino ex marito di Belen Rodriguez non sono infatti piaciute ai fan che che hanno portato il ballerino sul banco degli imputati in un processo che lo vede già perdente. Dopo quella di Alessia Marcuzzi che ha rivelato (in parte) ai naufraghi l’esistenza dell’Isola che non c’è, anche Stefano De Martino è stato infatti ...