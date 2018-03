Squash | Mohamed El Shorbagy trionfa al Canary Wharf Classic 2018

oasport

(Di domenica 11 marzo 2018) Nonostante il dominio egiziano degli ultimi anni, ilrestava uno dei pochi tornei di primo piano mai vinti da un giocatore del Paese nordafricano. A rompere il tabù della competizione londinese ci ha pensatoEl, che da numero uno è andato a prendersi la vittoria superando il connazionale Tarek Momen per 3-2 (11-8, 7-11, 12-10, 9-11, 11-3). L'Egitto ha in realtà dominato l'intero torneo, monopolizzando le semifinali, doveaveva battuto il fratello minore Marwan Elper 3-2 (8-11, 11-8, 11-13, 11-3, 11-8), mentre Momen si era imposto su Ali Farag, ancora in cinque set (11-5, 6-11, 8-11, 11-8, 11-6).