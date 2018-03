Sprofondo amaranto | baratro Serie D per la Reggina | limiti tecnici e gioco inesistente

calcioweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato diC, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma in particolar modo la situazione più preoccupante è sicuramente quella della, altro clamoroso tonfo interno per la squadra di Maurizi, ko davanti al pubblico amico contro il Monopoli. Non serve a nulla la rete del vantaggio del solito Bianchimano, poi Genchi e Mangni ribaltano tutto, è una sconfitta che può portare pesanti ripercussioni in casa. La classifica adesso fa paura, la vittoria manca da ben 7 giornate, i punti di vantaggio sulla Paganese sono due, tre sul Fondi, cinque sull’Andria. Ma a preoccupare è ildella squadra, demerito del tecnico Maurizi che non ha mai convinto dall’arrivo a Reggio Calabria. Ed adesso trasferta difficilissima contro il Catania, la situazione diventa più pericolosa che ...