Speculazioni e pronostici | la Formula 1 si prepara al grande inizio

(Di domenica 11 marzo 2018) Conclusi i test pre-stagionali di questo campionato di1 2018 ormai alle porte. Per F1Sport.it e per Pit Talk è andato a seguire i test il mio amico e collega Giuseppe Gomes che ci racconterà in questo post le sue impressioni e le sue previsioni riguardo una stagione che, per la rossa dovrebbe essere di riscossa ma che preannuncia una Mercedes veramente informa. Vediamo perché attraverso la sua analisi. di Giuseppe Gomes I risultati dei test vanno presi con le pinze, ma con i giusti parametri si può già fare qualche previsione e dare qualche indicazione. Ferrari se ne va verso l’Australia con i titoli, ma Mercedes fa paura, con Red Bull competitiva. E gli altri? Ecco cos’è successo a Barcellona in questi ultimi 4 giorni di test pre-stagionali. Un breve sonno, quello che gli appassionati dovranno passare prima dell’di questo mondiale 2018 di1. ...