Torino - Spara alla madre di 101 anni - poi si suicida. In un biglietto chiede scusa : 'Ho un tumore' : Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata ...

Nuovo omicidio-suicidio nel Torinese : anziano malato Spara alla madre di 101 anni e si uccide : Delitto, questa mattina (domenica 11 marzo) alle 8,30 in via Vajont, a Rivoli. Un uomo di 77 anni - Ezio Panataro - ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, poi si è ammazzato con la stessa arma. Prima di compiere il tragico gesto ha telefonato al 112, annunciando le proprie intenzioni. I militari si sono precip...

Calabria - noto pizzaiolo si Spara un colpo alla testa Video : Un nuovo ennesimo caso di suicidio si è verificato nella giornata di oggi in Calabria [Video]. Un pizzaiolo, infatti, ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola alla testa. pizzaiolo si suicida sparandosi alla testa Nella giornata di oggi, 8 marzo, in #Calabria si è consumato l'ennesimo suicidio. Un pizzaiolo residente nella cittadina di #lamezia terme si è infatti tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa mentre si ...

TORINO - Spara alla MOGLIE E SI UCCIDE/ Omicidio-suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Torino - Spara alla moglie e si uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : due colpi esplosi - nessun biglietto : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Il figlio 17enne si rifiuta di andare a scuola : la madre gli Spara alla schiena : Il figlio 17enne si rifiuta di andare a scuola: la madre gli spara alla schiena Il dramma in un condominio di Inkster, in Michigan. La sparatoria è stata preceduta da una violenta lite tra madre e figlia. La donna è ora agli arresti, il ragazzo in condizioni gravi in ospedale.Continua a leggere Il dramma in […] L'articolo Il figlio 17enne si rifiuta di andare a scuola: la madre gli spara alla schiena proviene da NewsGo.

Il figlio 17enne si rifiuta di andare a scuola : la madre gli Spara alla schiena : Il dramma in un condominio di Inkster, in Michigan. La sparatoria è stata preceduta da una violenta lite tra madre e figlia. La donna è ora agli arresti, il ragazzo in condizioni gravi in ospedale.Continua a leggere

Torino - 90enne Spara alla moglie malata di Alzheimer e poi si uccide : Un uomo di 90 anni ha sparato alla moglie 88enne e poi si è tolto la vita con la stessa arma: è successo a Torino, in un’abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Per gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio: i loro cadaveri sono stati trovati su due poltrone, uno accanto all’altro. A dare l’allarme sono stati i parenti della coppia, preoccupati perché i due anziani non rispondevano al telefono. Lei ...

TORINO - Spara alla MOGLIE E SI UCCIDE/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : da donna soffriva di Alzheimer : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Spara alla compagna malata di Alzheimer e si uccide : due anziani morti in Borgo Vittoria : Omicidio-suicidio a Torino: una coppia di anziani - lui elettricista novantenne in pensione, e la compagna di 88 anni - è stata trovata cadavere in via Michele Coppino 122, in Borgo Vittoria, dove conviveva. Le vittime si chiamavano Giulio Gauna e Vera Sartore....

Torino - Spara alla compagna malata e si suicida : i cadaveri trovati seduti su due poltrone : L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone.Continua a leggere

Torino - Spara alla compagna malata e si suicida : i cadaveri trovati seduti su due poltrone : Torino, spara alla compagna malata e si suicida: i cadaveri trovati seduti su due poltrone L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all’altro, seduti su due poltrone.Continua a leggere L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I […] L'articolo Torino, spara alla compagna malata e si suicida: i ...

Omicidio suicidio a Torino : Spara alla moglie e poi si uccide : Omicidio suicidio a Torino: spara alla moglie e poi si uccide I corpi di una coppia di anziani sono stati ritrovati nel salone di una casa del quartiere di Borgo Vittoria. Ancora nessuna ipotesi sul movente Parole chiave: Torino ...

Torino - Spara alla moglie e poi si uccide - : I corpi di una coppia di anziani sono stati ritrovati nel salone di una casa del quartiere di Borgo Vittoria. Ancora nessuna ipotesi sul movente