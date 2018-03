Spalletti | Ci manca qualità

Cauet : 'Spalletti deve tirare fuori l'Inter da questa situazione. Da anni manca un gruppo' : Intervistato da RMC Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Banoit Cauet, parla di Luciano Spalletti e più in generale del gruppo che allena. 'Ha sempre fatto bene. Ha una certa personalità e un suo preciso modo di fare. ...

Spalletti : “Squadra fragile - ci manca tranquillità” : Spalletti: “Squadra fragile, ci manca tranquillità” L’Inter ripiomba nella crisi, il successo di Bologna è un ricordo già lontano. Inter brutta, impaurita, piena di errori banali. Spalletti analizza con lucidità e dispiacere: “Quando si va in svantaggio a fine primo tempo con un episodio del genere non è facile, soprattutto in questo periodo, riottenere la […] L'articolo Spalletti: “Squadra fragile, ci manca ...

Roma - Nainggolan : "Firmo a vita. Totti manca - Spalletti più nervoso di Di Fra" : Il Napoli 'che vediamo quanto dura, ma mi piace davvero il suo gioco'. La Roma 'per cui potrei firmare a vita, se non mi cacciano resto qui'. E la vita privata: 'Faccio le cose secondo me giuste e in ...

Spalletti : “Troppi vuoti - non vedo miglioramenti : manca la capacità di lottare - di certo non la qualità” : Spalletti: “Troppi vuoti , non vedo miglioramenti: manca la capacità di lottare, di certo non la qualità” Sempre più in crisi, sempre più vulnerabile, fragile, lontana dall’idea di una squadra capace di lottare per grandi obiettivi. Un’Inter che non vince da sette partite di campionato, un’eternità, con una media punti da retrocessione negli ultimi due […] L'articolo Spalletti: “Troppi vuoti , non vedo ...

Inter - Spalletti : 'Ci manca la lotta - non la qualità' : ROMA - Altro pareggio per l' Inter di Luciano Spalletti : dopo l'1-1 casalingo contro la Roma , questa volta tocca alla Spal conquistare il punto tra le mura amiche, agguantato nel finale grazie all'...

Inter - Spalletti : 'Pastore è bravo - ma ci manca la lotta' : ...quando vincevamo c'erano questi momenti di vuoto nei quali non riuscivamo a sviluppare le nostre qualità individuali e collettive e cominciavamo a perdere palloni banali - ha detto a Premium Sport -. ...

Spalletti : 'La Fiorentina ha meritato il pari - ma anche mia mamma di 80 anni sa che all'Inter manca un centrale difensivo' : A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sintetizza così la prestazione sotto tono della sua squadra raggiunta sull'1-1 nel recupero dalla Fiorentina: 'E comunque stasera la partita ...

Inter - Spalletti : "Anche mia madre lo sa : ci manca un difensore centrale - ok?" : Non basta il guizzo di Mauro Icardi per lasciare Firenze con il bottino pieno. L'Inter rimanda l'appuntamento con una vittoria che manca dal 5-0 sul Chievo dello scorso 3 dicembre. Da allora 2 pareggi ...