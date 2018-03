Spal | Semplici | ' Accettiamo di buon grado il pareggio | Antenucci'

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Spal - Semplici : 'Stiamo andando oltre le aspettative - stiamo bene fisicamente' : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: 'Ringrazio i ragazzi che hanno dato continuità alla prestazione di Crotone contro una squadra forte come il Bologna. Il campo era pesante ma abbiamo vinto ...

Spal - il pres. Mattioli : 'Semplici è stato - è e sarà il nostro allenatore' : Walter Mattioli , presidente della Spal , parla a Sky Sport prima della sfida con il Bologna: 'Semplici? È stato, è e sarà l'allenatore della Spal. Quando non arrivano risultati e ci sono prove che non mi piacciono è giusto che prenda posizione. Tutti ...

Spal-Bologna Segui la Diretta dalle 15 Semplici a caccia di punti salvezza : La sfida tra SPAL e Bologna apre il programma della 27esima giornata di Serie A alle ore 15 del sabato; i ferraresi, vincendo a Crotone, hanno dato una forte scossa alla lotta per non retrocedere, ...

Serie A Spal - Semplici aspetta il Bologna : «Missione continuità» : FERRARA - Tempo di derby a Ferrara: la Spal attende il Bologna per centrare altri punti salvezza. 'E' un derby particolarmente sentito anche se a Ferrara non va in scena da tanti anni', spiega ...

Spal - Semplici : 'Ho scelto chi sapevo avrebbe fatto una grande partita. Le chiacchiere su di me...' : Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha commentato a Sky Sport la gara vinta contro il Crotone: 'Avevo visto bene i ragazzi questa settimana, volevo che giocassero alcuni giocatori e che avessero la mente libera. Ho cercato di scegliere i giocatori che mi ...

Serie A Spal - Semplici : «Con il Crotone bisogna dare il massimo» : FERRARA - "Il verdetto spetta al campo, ma è chiaro che tornare da Crotone con un risultato positivo sarebbe un tasselli importante verso il nostro traguardo. Sceglierò chi mi garantirà la miglior ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Napoli è davvero uno spettacolo» : FERRARA - 'Abbiamo affrontato il Napoli cercando di limitarne le qualità. Il Napoli è un avversario tosto, è la migliore squadra che c'è in Italia anche come gioco e aver tenuto in bilico la partita ...

Serie A Spal - Semplici : «Juventus concreta - Napoli più spettacolare» : FERRARA - "La Juventus pur non giocando un calcio spettacolare è squadra concreta ed esperta e resta la più forte anche come rosa, ma il Napoli ha trovato quella concretezza che lo scorso anno mancava ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Napoli partita in bilico...» : Ripartiamo convinti per centrare il nostro obiettivo - spiega il tecnico a Sky Sport - Paloschi e Floccari insieme solo alla fine? Ho iniziato la gara con una punta per mantenere un equilibro, poi ci ...

Spal - ecco chi c'è in pole per il dopo Semplici : Nonostante le smentite a Radio CRC , Andrea Mandorlini resta in pole position per sostituire Leonardo Semplici sulla panchina della Spal . Come riporta Premium Sport , l'ex Verona è pronto a prendere il posto del tecnico biancazzurra in caso di debacle contro il Napoli.

Serie A Spal - si continua con Semplici in panchina : FERRARA - Il rischio concreto in casa Spal è di vivere nell'attesa di un qualcosa che è nell'aria, ma che pure tutti vorrebbero scongiurare. La posizione di Semplici è stata rinsaldata dalle parole ...

Panchina Spal - vertice nella giornata di ieri : la posizione di Semplici : Panchina Spal – Situazione sempre più delicata in casa Spal, la squadra di Semplici è reduce dalla pesante sconfitta in casa contro il Milan ed in generale da un ultimo periodo veramente difficile, la classifica adesso sta diventando difficilissima. La posizione del tecnico è sempre più sulla graticola, nella giornata di ieri i vertici si sono riuniti per parlare dell’allenatore e la decisione è stata quella di concedere una fiducia ...