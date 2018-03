sport.tiscali

: #ANSA | Spagna: Griezmann trascina l'Atl. Madrid - Tris dei 'Colchoneros' contro il Celta Vigo. Barca di nuovo a -8 - ansacalciosport : #ANSA | Spagna: Griezmann trascina l'Atl. Madrid - Tris dei 'Colchoneros' contro il Celta Vigo. Barca di nuovo a -8 - notizieoggi_com : Spagna, super Griezmann: l’Atletico non molla il Barcellona- -

(Di domenica 11 marzo 2018) ANSA, - ROMA, 11 MAR - Tutto facile per l'Atleticoche, nel posticipo della 28/a giornata della Liga, batte in casa il Celta Vigo di Unzue per 3-0. Contro i galiziani sblocca il risultato ...