Snowboardcross | Visintin e Perathoner trionfano a Mosca e vedono la coppa

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro : la sfera di cristallo è italiana! OMAR VISINTIN E’ TERZO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la COPPA del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della sfera di cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Visintin a caccia delle medaglie! Iniziano gli ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin secondo in qualifica - Pierre Vaultier al comando. L’azzurro vuole la medaglia! : La battaglia tra Pierre Vaultier e Omar Visintin è già incominciata nel seeding round dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione Olimpico ha fatto realizzare il miglior crono (1:13.14) e incomincia al meglio la sua rincorsa alla seconda medaglia d’oro consecutiva ai Giochi ma il francese dovrà fare i conti con l’azzurro, attardato di appena 11 centesimi. Il nostro fuoriclasse ha disputato ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin e gli azzurri puntano al podio : Questa notte l’Italia si gioca una grande carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: va in scena infatti lo Snowboardcross al maschile, che avrà prima le qualifiche e poi le fasi finali, che decideranno il podio. Quattro alfieri tricolore per andare a caccia di un sogno: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti, chi più o chi meno, possono provare a giocarsi una opportunità di ...

Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Ormar Visintin guida la truppa italiana in cerca del podio : Giovedì 15 febbraio al Phoenix Snow Park andrà in scena una delle gare più attese per l’Italia cioè quella dello Snowboardcross maschile con le qualificazioni alle ore 11.00 locali (le 3 italiane) e alle 13.30 (le 5.30 italiane). Quattro gli azzurri al via della competizione con l’obiettivo di conquistare il primo podio della storia nella specialità. A guidare la pattuglia tricolore ci sarà naturalmente Omar Visintin, protagonista ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : in Germania saranno 7 gli azzurri. Assente Omar Visintin : Sono state diramate le convocazioni degli azzurri dello Snowboardcross in gara a Feldberg, in Germania, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di specialità prima delle Olimpiadi di PyeongChang. In pratica sulle nevi tedesche saranno impegnati tutti gli atleti italiani che vedremo all’opera in Corea del Sud, con l’eccezione del solo Omar Visintin, ancora alle prese con i postumi della caduta in allenamento rimediata a Bansko, in ...

Snowboardcross - Omar Visintin : “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno solo : la medaglia. Mi piace la pista - Moioli una delle più forti” : E’ uno degli uomini italiani più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Reduce da un periodo di forma eccezionale, durante il quale sono arrivate due vittorie di fila a livello individuale nella Coppa del Mondo di Snowboardcross (con la ciliegina della torta del successo a squadre con Emanuel Perathoner) tra Cervinia ed Erzurum, Omar Visintin si è prepotentemente lanciato verso la manifestazione a cinque cerchi. Una brutta ...

Snowboardcross - Omar Visintin sta meglio! Domani deciderà se partecipare a Feldberg : Omar Visintin può davvero tirare un sospiro di sollievo. L’azzurro, vincitore di due gare individuali nella stagione in corso della Coppa del Mondo di Snowboardcross, è rimasto infatti vittima la scorsa settimana di una bruttissima caduta che lo ha obbligato a dare forfait per il fine settimana di Bansko. Fortunatamente l’altoatesino non è incappato in alcuna frattura, ma in una ‘semplice’ contusione muscolare. Negli ...