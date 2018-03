Smog | Torino | domani blocco Diesel euro 0 | 1 | 2 e benzina | gpl e metano Euro 0 

Smog Torino : da domani torna il blocco ai diesel euro 4 : Da domani a Torino le auto private ad alimentazione diesel con classe emissiva inferiore e uguale ad euro4 non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19 tutti i giorni, festivi compresi. Il blocco riguarda anche i mezzi commerciali ad alimentazione diesel fino alla classe euro4, ma con orario 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi. Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro ...

Smog - il Comune di Torino : “Prosegue il confronto su qualità dell’aria” : “Questa sera alle 16 prosegue il confronto in Città metropolitana con tutti i comuni coinvolti nelle limitazioni emergenziali del traffico“. E’ quanto annuncia un comunicato stampa del Comune di Torino. “La dgr regionale – si legge – indica come misure di minima quelle definite come “misure temporanee” nell’accordo padano. Si dice sempre nella dgr che “ogni bacino farà riferimento a una ...

Smog oltre i limiti : Torino - Milano e Napoli tra le città più inquinate d'Europa : Torino, Milano e Napoli svettano fra le città europee più inquinate: le polveri sottili Pm10 superano, infatti, il valore limite di 20 microgrammi per metro cubo come media annua indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità per la salvaguardia della salute umana. E' quanto emerge da un'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa" fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report ...

Smog Torino : pronte misure strutturali per migliorare la qualità dell’aria : “Se ci sono due giorni consecutivi con i valori delle Pm10 al di sotto dei limiti possiamo sbloccare, altrimenti no“, spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia in una anticipazione dell’intervista rilasciata al Tg3 Piemonte, in riferimento all’emergenza Smog. Unia respinge le critiche per il blocco dei diesel Euro 4, in vigore da oggi, e sottolinea che si “sta lavorando per ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. Legambiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

Emergenza Smog e vergogna italiana : Torino - Milano e Napoli le peggiori d’Europa : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo smog: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35), che primeggiano su Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. E’ ...

