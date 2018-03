Simone Scipioni è il nuovo MasterChef italiano

Simone Scipioni VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ "È stato difficile mantenere il segreto per tanti mesi" : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7, è soddisfatto della sua esperienza che lo ha reso una vera star nel suo paese di origine. Per questo non ès stato facile tenere il segreto.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:58:00 GMT)

Simone Scipioni vince Masterchef Italia 7/ Stage con Antonia Klugmann? "Per ora..." : Simone Scipioni, vincitore di Masterchef Italia 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Simone Scipioni - vincitore di Masterchef : "È stata come la finale dei mondiali. Montecosaro era tutto in un teatro. Ed io ero l’unico che sapeva come finiva" : tutto il paese in un teatro. come se fosse stata una finale della nazionale, o un Lascia e Raddoppia di sessant'anni fa. Tutti a Montecosaro si sono dati appuntamento per vedere insieme cosa avrebbe combinato quel ventenne che un giorno ha deciso di uscire di casa e andare a Milano, davanti le telecamere. A raccontarsi, ma non troppo. Timido, schivo e mai sopra le righe, Simone Scipioni, oggi si può dire è il vincitore della ...

Simone Scipioni VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ La reazione di Alberto Menino dietro le quinte : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Simone Scipioni VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ "Sogno un ristorante nel mio paese" : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:39:00 GMT)

A Masterchef trionfa la tenerezza di Simone Scipioni : E ancora l'attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l'astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il volto di Sky Sport Valerio 'Fayna' Spinella, ...

Simone Scipioni vince Masterchef : 'Mi godo il titolo e sogno un ristorante' : Il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni, marchigiano di Montecosaro. Dei venti entrati nella cucina di Masterchef, alla finale andata in scena questa sera sono ...

Simone Scipioni vince Masterchef Italia 7/ Video - le emozioni del giovane chef : Simone Scipioni, vincitore di Masterchef Italia 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:20:00 GMT)

Simone Scipioni vince Masterchef 7. Delirio nella sua Montecosaro : cosa è successo dopo la puntata : Il settimo Masterchef Italiano è Simone Scipioni , 20enne di Montecosaro che ha trionfato contro l'altrettanto brava Kateryna grazie - chissà - alla sua sincerità culinaria, all'amore sconfinato per ...

Masterchef 7 - Simone Scipioni vince la settima edizione "Al paese mi faranno santo patrono" - Kateryna seconda. : Simone Scipioni è il vincitore della settima edizione di Masterchef Italia, oltre al titolo si aggiudica centomila euro in gettoni d?oro e la possibilità di pubblicare il suo...

MasterChef - Simone Scipioni vince la settima edizione : E' Simone Scipioni il settimo MasterChef italiano. Il 22enne di Civitanova Marche, studente di Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia, ha conquistato l’ambito titolo dopo la sfida a due con Kateryna Gryniukh...

Simone Scipioni VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ Ascolti deludenti e dimezzati in confronto allo scorso anno : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Masterchef Italia 7 - la finale : vince Simone Scipioni : E' L'aspirante chef marchigiano Simone, soli 21 anni, a vince il titolo di settimo Masterchef Italia. Secondo posto per Kateryna e medaglia di bronzo per Alberto.

Sky - il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni : Il vincitore della settima edizione italiana di Masterchef è Simone Scipioni, marchigiano di Montecosaro. Dei venti entrati nella cucina di Masterchef, alla finale andata in scena questa sera sono arrivati in tre. A suon di pentole e impiattamenti, Kateryna, Alberto e Simone si sono qualificati all'ultimo atto del talent culinario targato Sky, che per il titolo di settimo Masterchef Italiano aveva messo in palio 100 mila euro e un libro ...