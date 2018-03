Silvio Berlusconi | la pazza idea | Adriano Galliani coordinatore di Forza Italia ' Lui il

Silvio Berlusconi verso la conferma di Brunetta e Romani capigruppo a Camera e Senato : Riconferma, forse, a termine, ma riconferma. Nel senso della continuità e della stabilità . Quella che Silvio Berlusconi invoca nel Paese con l'esempio all'interno del suo partito. Per questo, secondo ...

Silvio Berlusconi - di chi è la colpa della sconfitta peggiore di sempre : Se fossimo in America, coi medesimi risultati usciti da noi il 4 marzo, la corsa sarebbe chiusa e l' alloro cingerebbe una fronte sola: quella di Matteo Salvini, emerso dalle urne come capo del ...

Silvio Berlusconi - il piano perfetto per fregare Di Maio e Grillini : Obiettivo: far partire la legislatura, a ogni costo. Silvio Berlusconi è in difficoltà, e proprio per questo predica calma e pazienza. Ai suoi di Forza Italia , innanzitutto, con la consegna del ...

Gianni Letta in missione per Silvio Berlusconi : deve cercare l'appoggio del Pd. Ma senza Matteo Salvini premier? : In questa convulsa e difficile fase post-elettorale, Silvio Berlusconi punta su Gianni Letta , lo storico plenipotenziario di Forza Italia i cui poteri, prima del 4 marzo, sembravano leggermente ...

Vittorio Sgarbi terremoto Forza Italia : 'Liste piene di persone inutili a cui Silvio Berlusconi ha salvato il culo' : Un'analisi lucida e spietata, quella che Vittorio Sgarbi consegna in un'intervista a Il Tempo commentando il voto del 4 marzo. Si parte ovviamente da Silvio Berlusconi: 'Ora deve pensare alla ...

Matteo Salvini - il 'patto della trattoria' : vede Toti a Portofino - il sospetto su Silvio Berlusconi : Un 'patto della trattoria' che risulterà indigesto a Silvio Berlusconi . Tra trofie e lasagnette, Matteo Salvini ha festeggiato con Giovanni Toti la scalata al centrodestra in un ristorante di quella ...

Paolo Romani - Dagospia : Silvio Berlusconi furibondo per le parole da Bruno Vespa - addio presidenza del Senato? : Retroscena di stampa danno conto della rabbia di Silvio Berlusconi contro la fronda filo-leghista di Forza Italia. Tre nomi, su tutti: Giovanni Toti , Niccolò Ghedini , accusato di aver stilato liste ...

Silvio Berlusconi - lo scherzetto a Matteo Salvini : vuole Luca Zaia premier per l'intesa col Pd? : La trattativa sarà lunga. E non è scontato che dia frutti. Ma Silvio Berlusconi ci vuole provare. Le elezioni del 4 marzo hanno messi i 'volenterosi' dei due schieramenti nella posizione peggiore. Il ...

Romano Prodi sulle elezioni : 'Almeno non ha vinto Silvio Berlusconi. Pd? Peggio del previsto' : Tra i pochi che ancora non avevano parlato dopo il 4 marzo c'era Romano Prodi . Ma ora lo ha fatto, a Repubblica , in un colloquio 'intercettato' all'aeroporto. L'ex premier è colpito dalla batosta ...

Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes. Silvio Berlusconi al 190mo - Ferrero primo degli italiani : Jeff Bezos alla guida di un esercito di 2.208 paperoni che, sparsi nel mondo, valgono complessivamente 9.100 miliardi di dollari, in media 4,1 miliardi l'uno. Il patron di Amazon strappa a Bill Gates lo scettro di più ricco al mondo, forte dei suoi 112 miliardi di dollari. Al fondatore di Microsoft resta il secondo posto con soli 90 miliardi, mentre il guru della finanza Warren Buffett è al terzo posto con 84 miliardi.A fare i ...

Silvio Berlusconi nella stretta veste di Sancho Panza : Al Corriere della Sera Silvio Berlusconi si presenta nell'inedita, e parecchio stretta, veste di Sancho Panza, fedele scudiero del nuovo capo, Matteo Salvini. Mostra soddisfazione però per il successo elettorale del centrodestra, si autoproclama "regista" della coalizione e chiede l'incarico per il leader leghista, anche perché un Governo M5S-Pd "spaventa tutti"."Non posso dire di essere totalmente deluso. Milioni di italiani mi ...

Silvio Berlusconi - Alessandra Ghisleri : 'I suoi voti sono andati alla Lega - quelli del Pd al M5s' : 'A livello nazionale alla Camera i voti si sono mossi a blocchi. Nel centrodestra c'è stato un travaso di quasi tre milioni di voti - un po' meno, due milioni e 700 mila - da Forza Italia verso la ...

Silvio Berlusconi : 'Forza Italia fondamentale - a noi il mandato' : I nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli Italiani'. Silvio Berlusconi affida a un post su Facebook il suo primo ...