Sfogo di un presidente di seggio | ' Mi dimetto per sempre | ecco perché'

Crotone - il presidente Vrenna alza la voce contro gli arbitri : duro Sfogo : Quella di ieri è stata una giornata nera per gli arbitri e per il Var. In particolare Tagliavento si è reso protagonista di una serie di incredibili errori in Crotone-Cagliari. Inspiegabile il goal annullato ai pitagorici nei minuti finali che avrebbe consentito ai calabresi di ottenere tre punti preziosissimi. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il presidente Gianni Vrenna si è lasciato andare ad un duro ...