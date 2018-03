Sfida fra le sorelle Williams a Indian Wells

Indian Wells - Sfida fra sorelle Williams : Al terzo turno anche Caroline Wozniacki numero 2 del mondo e Elena Svitolina , 4, . Fuori a sorpresa Madison Keys , 16, finalista agli ultimi Us Open, battuta da Danielle Collins , 117, . Rinviato a ...

Barbara Palombelli contro Nadia Toffa - Sfida per la conduzione del Grande fratello : Secondo il settimanale Vero si starebbe consumando una guerra intestina a Mediaset tra due primedonne. 'Secondo insistenti voci di corridoio, a giocarsi la poltrona di conduttrice del prossimo Grande ...

STAGE NAZIONALE - BASELLI/ Tripletta nella Sfida fra Italia e Fiorentina Primavera : doppietta per Caprari : STAGE NAZIONALE, BASELLI, Tripletta nella sfida fra Italia e Fiorentina Primavera. Brilla il centrocampista di proprietà del Torino, nell’amichevole degli azzurri di Di Biagio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:56:00 GMT)

Di Francesco contro Gattuso - Sfida di corsa e sostanza : Con il Milan vince di tutto: 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 Champions, 2 Supercoppe Uefa, 1 Coppa del mondo per club. In Nazionale, l'Europeo Under 21 del 2000 e l'...

Bruxelles Sfida Francoforte sui crediti bancari deteriorati : caos sui nuovi criteri per la rettifica dei crediti deteriorati, ovvero sui tempi e sulle modalità di smaltimento dei famigerati non performing loans , Npl, . Un tema molto caldo per l'Italia su cui ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : il XV della Francia per la Sfida contro l’Italia di domani sera : La Francia schiacciasassi ammirata nelle prime due uscite del Sei Nazioni femminile 2018 di Rugby si appresta a sfidare l’Italia nella gara valida per la terza giornata del torneo, in programma allo Stade Armand Cesari di Furiani, in Corsica, domani, sabato 24 febbraio, alle ore 21.00. Le francesi hanno vinto le prime due gare, siglando 50 punti e subendone soltanto 3. Ad arrendersi al loro cospetto, l’Irlanda nella prima giornata ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : il XV dell’Italia per la Sfida alla Francia di sabato sera : L‘Italia del Rugby femminile ha ufficializzato il XV che affronterà sabato sera, a Bastia, alle ore 21.00, la Francia in trasferta nella terza giornata del Sei Nazioni. Il CT Andrea di Giannantonio ha presentato così il match di sabato sera: “Veniamo dalla partita di novembre con la Francia dove per una buona ora di gioco ci siamo battuti alla pari avendo anche il dominio in alcune fasi di gioco. Sarà un’altra partita all’interno del ...

Tre cambi per la Sfida con la Francia : Conor O'Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che venerdì 23 febbraio affronterà la Francia allo Stade du Velodrome di Marsiglia nella terza ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare dell’Italia per la Sfida alla Francia. La formazione titolare degli azzurri con 3 novità : Conor O’Shea ha svelato il XV dell’Italia per la sfida alla Francia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stade Velodrome di Marsiglia nella serata di venerdì 23 febbraio. La nostra formazione titolare presenterà delle novità rispetto a quella che due settimane fa è stata nettamente sconfitta dall’Irlanda a Dublino: ci saranno tre cambi in vista ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare della Francia per la Sfida all’Italia. La formazione titolare dei galletti : Jacques Brunel, CT della Nazionale Francese di Rugby, ha ufficializzato il XV con cui venerdì 23 febbraio affronterà l’Italia nel terzo match del Sei Nazioni 2018. I galletti sono reduci da due sconfitte consecutive e desiderosi di riscatto nel match serale al Velodrome di Marsiglia. Questa la formazione titolare dei padroni di casa per Francia-italia. 15 BONNEVAL Hugo (RC Toulon) 14 FALL Benjamin (Montpellier HR) 13 BASTAREAUD ...

Francesca Cipriani/ Si butta dall'elicottero? La Sfida in diretta per Giucas Casella (Isola dei famosi 2018) : Francesca Cipriani si ritira dall'Isola dei famosi 2018? Per il momento resta ma si trova di fronte ad una nuova sfida: buttarsi dall'elicottero. Parte l'esperimento di Giucas Casella.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:02:00 GMT)

Sfida nella valle dei Comanche/ Su Rete 4 il film di Frank McDonald (oggi - 20 febbraio 2018) : Sfida nella valle di Comanche, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Audie Murphy, Mort Mills, alla regia Frank McDonald. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 12:53:00 GMT)

Dalla Francia : il Milan Sfida la Samp per un 2000 dell'Amiens : Secondo quanto riferisce RMC Sport , Milan e Sampdoria hanno messo gli occhi sull'attaccante classe 2000 dell'Amiens Emmanuel Mendes , che ha già debuttato nel campionato National 3 ma non ha ancora un contratto da professionista.

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia Sfida Norvegia - Germania e Francia nella staffetta mista : Nel fine settimana le mass start ha chiuso il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il programma delle gare individuali di Biathlon. A partire da domani il via alle staffette: apre la mista, alle ore 12.15, mentre giovedì e venerdì, sempre alla stessa ora, andranno in scena prima la gara a squadre femminile e poi quella maschile, che porranno fine alle tante fatiche dei biathleti nelle ultime due settimane. ...