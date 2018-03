Serie C | spettacolo Mestre-Pordenone Conferma FeralpiSalo

Testa-coda in Serie C - il Lecce contro l’Akragas per il riscatto : spettacolo in Catania-Siracusa : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande attesa per il Girone C con il Lecce chiamato al riscatto dopo il sorprendente ko casalingo contro la Juve Stabia. La squadra di Liverani era reduce da una striscia di risultati utili consecutivi quindi il ko dell’ultima giornata non deve essere considerato un dramma ma come un normale incidente di percorso che può capitare durante una stagione. Adesso match ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Gare maratona : 10 ore consecutive - spettacolo dalla mattina alla sera! La rivoluzione dei due gruppi : La Ginnastica artistica sta per tornare, la Serie A 2018 è alle porte, il conto alla rovescia per l’inizio del massimo campionato italiano è giù partito. Le ginnaste sono già pronte per l’esordio stagionale: l’appuntamento è per sabato 3 marzo ad Arezzo. Saranno tante le novità di questa Serie A, quella più importante riguarda il numero di squadre presenti. Ben 24 formazioni ai nastri di partenza visto che la A1 e la A2 sono ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Napoli è davvero uno spettacolo» : FERRARA - 'Abbiamo affrontato il Napoli cercando di limitarne le qualità. Il Napoli è un avversario tosto, è la migliore squadra che c'è in Italia anche come gioco e aver tenuto in bilico la partita ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : i bianconeri per sorpassare il Napoli in testa. Spettacolo al Franchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

Serie B - goal e spettacolo in Ternana-Salernitana : le ‘Fere’ pareggiano allo scadere con l’ex Montalto : 1/27 LaPresse/Settonce Roberto ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-1 - El Shaarawy e Vecino i marcatori. Spettacolo a San Siro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Roma, big match della ventunesima giornata della Serie A 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-1 - El Shaarawy e Vecino i marcatori. Spettacolo a San Siro : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra ...