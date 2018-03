Serie C | Alessandria gol nel finale | 1-1 a Pisa Cuneo pari con l' Olbia

Video/ Prato Alessandria (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Prato Alessandria (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita nella 26^ giornata di Serie C. a rete di Fantacci al 83' non salva i lanieri dal KO.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:48:00 GMT)

Serie C - nel girone A Siena capolista. L'Alessandria torna a vincere : Siena - Siena in vetta nel girone A. È questa la notizia principale della domenica di Serie C, con i bianconeri che festeggiano il sorpasso ai danni del Livorno dopo l'1-0 contro l'Olbia firmato ...

DIRETTA / Alessandria Pontedera (risultato finale 0-0) : pareggio senza troppe emozioni (Coppa Italia Serie C) : DIRETTA Alessandria Pontedera: risultato finale 0-0. Termina senza reti l'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C, al ritorno ai piemontesi basterà un pareggio con almeno un gol(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:13:00 GMT)

Serie C Alessandria e Cuneo - doppio pareggio : LECCE - Il Lecce allunga ancora. L'undici di Liverani pareggia con lo score di 0-0 in Sicilia contro la Sicula Leonzio. Un risultato utile perché il Catania crolla in Puglia, di fronte al Monopoli: ...

Video/ Alessandria Renate (1-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C - quarti) : Video Alessandria Renate (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita dei quarti della Coppa Italia Sere C. Grigi trascinati dal solito Fischnaller. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Arezzo Alessandria (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Serie C - per l'Alessandria 8° risultato utile di fila. Il Livorno crolla : AREZZO - Dopo aver perso all'esordio contro il Piacenza, il 24 novembre, Marcolini ha riportato l' Alessandria ai vertici del girone A di Serie C. I piemontesi hanno battuto anche l'Arezzo 0-2 con i ...

Video/ Alessandria Siena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Alessandria Siena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. La rete di Gonzalez salva i grigi al 78 minuto.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Serie C - l'Alessandria ferma anche il Siena. Cuneo ko a Pisa : ALESSANDRIA - Nel 2018 il Livorno di Sottil non ha ancora vinto una partita. Pari contro la Lucchese, ko contro l'Alessandria in casa e oggi uno scialbo 1-1 con la Pistoiese. Cosa sta succedendo alla ...

Serie C - super Alessandria a Livorno. Il Cuneo ferma la Giana : LIVORNO - Tra le prime dieci del girone A vincono solamente in due. Una è il Monza (2-0 alla Lucchese), l'altra è una straordinaria Alessandria . I grigi di Marcolini fanno il colpo grosso e vanno a ...