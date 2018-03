Serie A | Verona-Chievo 1-0 | Caracciolo decide il derby

Serie A - Verona-Chievo 1-0 : basta un gol di Caracciolo : VERONA - Tutti uniti nel ricordo di Davide Astori, con i giocatori che prima del fischio d'inizio indossano la maglia numero 13. Il minuto di silenzio in onore del capitano della Fiorentina lascia poi ...

Serie A : ecco le pagelle di Verona-Chievo : pagelle Verona-Chievo– Vittoria fondamentale per la salvezza da parte del Verona nel derby contro il Chievo. Un goal di Caracciolo al 52′ condanna la squadra di Maran. Hellas Verona (4-3-3): Nicolas 6,5; Ferrari 6,5, Caracciolo 7, Vukovic 5,5, Fares 5,5; Felicioli 6, Büchel 5,5, Calvano 6,5; Verde 6,5, Petkovic 6,5, Matos 6. A disp.: Silvestri, Coppola; Laner, Fossati 5,5, Zuculini 6,5, Aarons s.v., Lee, Bianchetti, Bolder, ...

Calcio - Serie A 2018 : anticipo 28ma giornata. Il Verona si impone nel derby con il Chievo : Va all’Hellas Verona l’anticipo della 28ma giornata, in scena al Bentegodi: nel derby il Chievo è uscito sconfitto per 1-0 in un match tesissimo come tutte le stracittadine. Poche emozioni, tanti contrasti in campo: a decidere il match è stata la rete di Andrea Caracciolo al 52′ su azione da Calcio d’angolo. Vittoria fondamentale per i veronesi in chiave salvezza. Verona-Chievo 1-0 Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, ...

Anticipo Serie A - H.Verona-Chievo 1-0 : 22.43 Una girata di Caracciolo su cross di Verde al 52' decide il derby di Verona a favore dell'Hellas. Una boccata d'ossigeno per la squadra di Pecchia, che sale al terz'ultimo posto e aggancia il trenino salvezza. Il Chievo, al contrario, ora deve guardarsi le spalle. Poche le emozioni al Bentegodi. A fine primo tempo Nicolas si supera in uscita su Castro ed evita il vantaggio clivense. A inizio ripresa il gol che decide la gara da parte del ...

Serie A : derby Verona-Chievo 1-0 - tre punti fondamentali per la squadra di Pecchia [FOTO] : 1/32 Garbuio/LaPresse ...

DIRETTA RISULTATI Serie A : in campo Verona Chievo 0-0 LIVE : All'andata si era imposto il Chievo 3-2 LA CRONACA 4' Formazioni. Pecchia conferma il 4-4-2 delle ultime uscite con Fares e Verde sulle fasce e il duo leggero Matos-Petlovic in attacco. In difesa a ...

Serie A : Verona Chievo - derby salvezza : Tra poco in campo il derby di Verona tra Hellas e Chievo. In palio punti importanti in chiave salvezza con gli scaligeri penultimi a 19 punti e i clivensi 15/mi a quota 25. Nella sfida di andata si ...

Serie A Verona-Chievo - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport 1, Calcio 1 e Supercalcio Tags: Diretta , Verona , Chievo Tutte le notizie di Serie A

Serie A Verona - Pecchia sicuro : «Il derby sarà ricco di emozioni» : Verona - Il Verona è penultimo in classifica e insegue la salvezza. Adesso sulla strada di Kean e compagni c'è il Chievo. Fabio Pecchia inquadra così il derby: 'sarà una partita di un certo peso - ...

Serie A Chievo - Maran : «C'è fiducia. Il Verona è in palla» : Verona - Si avvicina il derby a Verona: al Bentegodi, per la stracittadina, si va verso i 20mila spettatori. Rolando Maran , l'allenatore del Chievo , presenta così la sfida: 'Questo derby conta molto ...

Serie A recuperi 27^ giornata : Benevento-Verona 4 aprile - Milan-Inter da definire : Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire. La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi The post Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Serie A Verona - Cerci è rientrato alla base : Verona - Buona notizia in casa Hellas Verona : Alessio Cerci è di nuovo a Peschiera. L'attaccante ha finito il percorso riabilitativo svolto presso Villa Stuart , Roma, ed è rientrato alla base ...

Serie A Verona - ritorna Cerci. Valoti ancora in dubbio : Verona - Alessio Cerci è tornato a Peschiera. E' questa la notizia del giorno in casa Hellas Verona . L'attaccante ha terminato il percorso riabilitativo svolto presso Villa Stuart , Roma, ed è ...