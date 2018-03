Serie A Spal | Semplici | «Ora vogliamo fermare la Juventus»

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Spal? Importante ma non decisiva» : Dobbiamo portare avanti i valori dello sport cari ad Astori, impegno e dedizione" . TUTTO SUL Sassuolo VERSO LA SPAL - "A determinare il risultato spesso è l'episodio, contro il Bologna Destro ha ...

Serie A Spal - Kurtic : «Avanti così. Non sono un leader» : FERRARA - ' Non mi sento un leader, ma un ragazzo semplice che vuole aiutare il mister, la squadra e lo staff a centrare l'obiettivo'. L'ha detto Jasmin Kurtic , centrocampista della Spal . L'ex ...

Serie A Spal - rientra Salamon. Mattiello e Cionek verso il recupero : FERRARA - Buone notizie in casa Spal in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. I biancoazzurri di Semplici si preparano al derby emiliano con due "rinforzi": Eros Schiavon e ...

Serie A Spal - Schiavon e Salamon rientrano dall'infortunio : FERRARA - All'orizzonte c'è il derby e la Spal non vuole fallire l'appuntamento. Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo di ...

Serie A Sassuolo - Matri in dubbio per la Spal : Sassuolo - Alessandro Matri resta in forte dubbio per il derby tra Sassuolo e Spal. L'attaccante neroverde, assente nelle ultime due sfide contro Lazio e Chievo, ha svolto anche oggi alla ripresa un ...

Video/ Spal Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : Video Spal Bologna (1-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Importante vittoria della Spal grazie alla rete di Grassi al Mazza(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Inter - le convocazioni di Spalletti per il Milan : MilanO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha convocato 22 giocatori per il derby contro il Milan , in programma domani allo stadio Meazza. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, ...

Serie A - Spal-Bologna 1-0 : decide Grassi. Destro - che errore al 94'! : FERRARA - La neve non ferma la Spal . I teloni hanno protetto bene il campo e alla fine il derby atteso a Ferrara da 50 anni è andato in scena, nonostante la neve si sia trasformata in una fitta ...

Serie A - 27^ giornata : SPAL-Bologna 1-0 : tre punti salvezza - decide il gol di Grassi. Destro si divora il pareggio : La SPAL ha vinto il derby con il Bologna per 1-0. L’anticipo della 27^ giornata della Serie A ha sorriso ai biancoblu che in casa hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza: ora sono quartultimi con due punti di vantaggio sul Crotone che domani affronterà il Torino e quattro di margine sul Verona atteso dal match col Benevento. La partita si è decisa già al 10′ quando Gonzalez ha atterrato Antenucci lanciato a rete: ...

Serie A : Spal-Bologna 1-0 - estensi al quartultimo posto : Un bel gol di Grassi a inizio ripresa decide il derby. Bologna in 10 per 80' per l'espulsione di Gonzalez

Serie A : Milan Inter. Spalletti : 'Il derby vale più di una stagione' : "Il derby vale più di una stagione. Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un bel messaggio con il suo derby". Lo dice il tecnico dell'...

Serie A - il derby di Spalletti/ "Voglio la faccia cattiva - Icardi è prontissimo” : Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:36:00 GMT)