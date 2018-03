Serie A | Fiorentina-Benevento 1-0 | vittoria dedicata ad Astori | brividi al Franchi FOTO

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina favorita in casa (28^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite di oggi 11 marzo. Si accende la 28^ giornata: occhi puntati a San Siro per il match Inter-Napoli.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Serie A Fiorentina - Pioli : «Davide - sappiamo come onorare la tua memoria» : Ma vuol dire che in questo mondo, di cui spesso si dice il contrario, ci sono princìpi e valori, toccherà noi seguire l'esempio di Davide e portarli avanti. La nostra proprietà si è distinta ancora ...

Serie A Fiorentina - i tifosi : «Riempiamo l'Artemio Franchi» : FIRENZE - "Riempiamo l'Artemio Franchi. Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". L'ha scritto in ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Serie A Fiorentina Andrea Della Valle a Firenze per rendere omaggio ad Astori : Firenze - Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori , nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a ...

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Morto Davide Astori - capitano della Fiorentina : si fermano Serie A e B : L'improvvisa scomparsa di Astori deve ancora una volta porre l'accento sulle necessità di controlli fisici assidui e costanti non solo per il calcio professionistico ma nello sport in generale'. 'La ...

Serie A Astori - la carriera del capitano della Fiorentina : UDINE - Avrebbe compiuto 32 anni il 7 gennaio del prossimo anno. Avrebbe, se la tragedia avvenuta nella notte non lo avesse strappato improvvisamente agli affetti, alla famiglia, alla Fiorentina e a ...

