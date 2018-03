Serie A | Crotone-Sampadoria 4-1 | ecco le pagelle della gara

Risultati Serie A - 28^ giornata : Crotone da sballo - la Juventus torna in vetta - Immobile salva la Lazio [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 28^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La Juventus in attesa della gara del Napoli contro l’Inter torna in vetta alla classifica del massimo torneo italiano, super prestazione da parte di Dybala, autore di una doppietta. Il colpo grosso in chiave salvezza è quella del Crotone che vince nettamente ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Juve agrodolce - tris del Crotone! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 11 marzo per la 28^ giornata. Infuria la lotta scudetto tra la Juventus e il Napoli(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Serie A Crotone - Ricci : «Daremo tutto per la salvezza» : Crotone - Walter Zenga non cerca rivincite, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di oggi, ma ha chiesto al suo Crotone di crederci fino alla fine. Contro la Sampdoria sarà dura per i ...

Serie A Crotone - Ricci : «La Sampdoria opportunità di riscatto» : Crotone - Insieme a Walter Zenga, Federico Ricci ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica , ore 15, che il Crotone giocherà contro la Sampdoria. "Per noi è stata una settimana ...

Serie A Crotone - Zenga : «Nessuna rivincita contro la Sampdoria» : Crotone - "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche colpa mia perchè non ho lo stesso atteggiamento di adesso. Anche il presidente Ferrero ha detto che fu un ...

Serie A Crotone - Zenga : «Sampdoria? Non cerco rivincite» : Crotone - Tuffo indietro nel passato per Walter Zenga , ex allenatore della Sampdoria e oggi alla guida del Crotone : "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche ...

Serie A Crotone - Barberis : «Concentrati sulla Sampdoria» : Crotone - Test di allenamento in vista della gara contro la Sampdoria per il Crotone, che allo Scida ha affrontato il Sersale, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il test si è concluso ...

Serie A Crotone - Capuano : «Spero in una Sampdoria non in giornata» : Crotone - "La Sampdoria gioca un bel calcio. Siamo determinati ma consapevoli che sarà dura perché loro hanno messo sotto anche squadre d'alta classifica". Marco Capuano analizza con lucidità la ...

Serie A Crotone - frattura al piede per Budimir : Crotone - frattura al piede per Ante Budimir . Il Crotone ha infatti comunicato che il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali, a seguito di un trauma a seguito di un contrasto di gioco ...

TORINO CROTONE RINVIATA/ La partita di Serie A non si gioca : campionato fermo per la morte di Astori : TORINO CROTONE RINVIATA: la morte di Davide Astori, una tragedia per tutto il calcio italiano, ferma il campionato. Da valutare la data del rinvio, notizia che al momento è secondaria(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:11:00 GMT)

Serie A - diretta Torino-Crotone : probabili formazioni - tempo reale dalle 15 e dove vederla in tv : TORINO - Il Torino di Walter Mazzarri vuole tornare a vincere dopo le sconfitte contro Juventus e Verona . Il tecnico granata si affida al 4-3-3 con Iago Falque , Belotti e Niang . Per il Crotone di ...

Serie A Crotone - Zenga : «Il Torino è una squadra letale» : Crotone - "La classifica? Sappiamo che durante un percorso si possono avere vantaggi differenti sulla salvezza. Ora abbiamo un punto. Così come quando sono arrivato: c'è da dire che siamo usciti da un ...