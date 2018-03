Selvaggia Lucarelli | canna-gate a Ballando con le Stelle “Akash Kumar | ti fai le canne

Selvaggia Lucarelli ironizza sul canna-gate a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle: la Lucarelli nomina Francesco Monte e il canna-gate La tredicesima edizione del talent sulla danza Ballando con le stelle è iniziata soltanto da qualche ora, ma, come notato dalla stessa conduttrice Milly Carlucci, la giuria è già più agguerrita che mai. La blogger Selvaggia Lucarelli, infatti, non ha potuto lasciarsi sfuggire un riferimento al fenomeno del canna-gate che sta monopolizzando l’edizione di ...

Selvaggia Lucarelli critica il comportamento di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona criticato duramente da Selvaggia Lucarelli Fabrizio Corona è stato scarcerato qualche settimana fa. Difatti il giudice ha deciso di affidarlo a una comunità di recupero a Limbiate. Tuttavia lo stesso giudice non gli ha permesso di rilasciare interviste ai giornalisti e usare i social. Ma su quest’ultimo punto si è aperto un caso ultimamente perchè il suo staff ha pubblicato delle foto sul suo profilo intagram, facendo ...

Selvaggia Lucarelli attacca Corona : "Fabrizio è un fesso - la sua vera dipendenza sono i soldi" : Selvaggia Lucarelli attacca Fabrizio Corona su Facebook. L'opinionista già in passato aveva parlato delle questioni legali dell'ex re de paparazzi e questa volta ha deciso di tornare...

Selvaggia Lucarelli/ Querela Alba Parietti - Gianni Ciacci l'accusa (Ballando con le Stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli ritornerà a sedere al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle 2018: intanto il terreno si infuoca con Alba Parietti e Giovanni Ciacci. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 03:34:00 GMT)

Dopo 'Ballando con le stelle' Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti si rivedono... in tribunale : Sabato prossimo 10 marzo riparte ' Ballando con le Stelle ' condotto da Milly Carlucci e da una richiesta di risarcimento danni. Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, e Alba Parietti , ex ...

Guillermo Mariotto lite con Selvaggia Lucarelli/ Ballando con le stelle : "Ai maschi ammicca - alle donne..." : Ballando con le stelle 2018 scalda i motori e in attesa della prima coppia danzante, i giudici lavano i panni sporchi sui giornali, cosa ha da dire Guillermo Mariotto su Selvaggia Lucarelli?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:27:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli troppo severa a Ballando? Parla Mariotto : Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto esprime un giudizio su Selvaggia Lucarelli Sabato prossimo inizierà la tredicesima edizione di Ballando con le Stelle. E a pochi giorni di distanza dal grande ritorno del talent show vip condotto da Milly Carlucci, il giudice Guillermo Mariotto ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale di gossip Spy. In questa intervista lo stilista ha preso la palla al balzo, Parlando anche della ...

Guillermo Mariotto : “Selvaggia Lucarelli sbaglia il tono con le donne di Ballando - ai maschi ammicca…” : Guillermo Mariotto “giudica” la sua collega Selvaggia Lucarelli alla vigilia della partenza di Ballando con le stelle 13, in onda da sabato 10 marzo su Rai1. Ecco le dichiarazioni al settimanale Spy, in edicola da venerdì 9. Guillermo Mariotto giudica Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle “Da quando c’è lei passo per quello salomonico […] L'articolo Guillermo Mariotto: “Selvaggia Lucarelli sbaglia il tono con le donne di ...

Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti/ Ballando con le Stelle - chiesti 300 mila euro per diffamazione : Selvaggia Lucarelli querela Alba Parietti: la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle accusa la showgirl di diffamazione e chiede un risarcimento di 300 mila euro.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:47:00 GMT)

“Ci vediamo in tribunale”. Selvaggia Lucarelli non scherza. Dalle parole ai fatti. La giornalista contro la showgirl - un lunghissimo tira e molla di insulti e battibecchi che ora sembra arrivato al suo atto finale : La sobrietà non è il suo forte e questo lo sappiamo bene. A Civitavecchia porto, da dove viene, si gioca poco e come un gatto che schiaccia il ventre a terra preoccupandosi di non far rumore prima di colpire la sua preda, così Selvaggia Lucarelli ha fatto con Alba Parietti. La giornalista infatti non ha mai digerito gli attacchi della showgirl durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e Dalle parole è passata ai fatti. Tribunale ...

