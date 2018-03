Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album “Dopo la guerra” : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album “Dopo la guerra” : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Selfie & Told : Bonetti presenta il suo secondo album Dopo la guerra : “Raccoglievamo fiori dal pavimento/ e nuotavamo nella vasca da bagno/ decollavano aerei dal nostro balcone/ poi è arrivata la guerra// ci hanno scavato le trincee giù in giardino/ ci hanno armato fino ai denti, li abbiam lasciati/ fare abbiam messo la divisa da bravi e boom!/ è partita la guerra// sulla maglia che ti sei […]

Selfie & Told : Daimon racconta il nuovo disco “Bedlam” : “When you fake to wait, I’m far to drain/ With no chance to flee// Then everything pushes me further away/ I’ll do the best that I can/ But everything pushes me again far away/ I can’t go on just like this// […]” – “Casting Away” Ciao, chi sono? Daimon! Che cazzo voglio? Probabilmente sono queste […]

Selfie & Told : Daimon racconta il nuovo disco “Bedlam” : “When you fake to wait, I’m far to drain/ With no chance to flee// Then everything pushes me further away/ I’ll do the best that I can/ But everything pushes me again far away/ I can’t go on just like this// […]” – “Casting Away” Ciao, chi sono? Daimon! Che cazzo voglio? Probabilmente sono queste […]

Selfie & Told : Daimon racconta il nuovo disco “Bedlam” : “When you fake to wait, I’m far to drain/ With no chance to flee// Then everything pushes me further away/ I’ll do the best that I can/ But everything pushes me again far away/ I can’t go on just like this// […]” – “Casting Away” Ciao, chi sono? Daimon! Che cazzo voglio? Probabilmente sono queste […]

Selfie & Told : Daimon racconta il nuovo disco Bedlam : “When you fake to wait, I’m far to drain/ With no chance to flee// Then everything pushes me further away/ I’ll do the best that I can/ But everything pushes me again far away/ I can’t go on just like this// […]” – “Casting Away” Ciao, chi sono? Daimon! Che cazzo voglio? Probabilmente sono queste […]

Selfie & Told : il cantautore Scapigliati racconta il primo singolo “Non conta niente” : “Ti coprirò di incertezze per poterti tenere/ Capiterà d’essere stanco e non volerti sentire/ Ma lo so tu hai voglia d’amare/ Solo che, hai paura di cominciare/ Metterò in frigo, qualche bottiglia di vino/ Non si sa mai dovessi sentirti lontana/ Perché io ho voglia di amare/ Però, ho paura di cominciare/ […]” – “Non […]

Selfie & Told : il cantautore Scapigliati racconta il primo singolo “Non conta niente” : “Ti coprirò di incertezze per poterti tenere/ Capiterà d’essere stanco e non volerti sentire/ Ma lo so tu hai voglia d’amare/ Solo che, hai paura di cominciare/ Metterò in frigo, qualche bottiglia di vino/ Non si sa mai dovessi sentirti lontana/ Perché io ho voglia di amare/ Però, ho paura di cominciare/ […]” – “Non […]

Selfie & Told : il cantautore Scapigliati racconta il primo singolo “Non conta niente” : “Ti coprirò di incertezze per poterti tenere/ Capiterà d’essere stanco e non volerti sentire/ Ma lo so tu hai voglia d’amare/ Solo che, hai paura di cominciare/ Metterò in frigo, qualche bottiglia di vino/ Non si sa mai dovessi sentirti lontana/ Perché io ho voglia di amare/ Però, ho paura di cominciare/ […]” – “Non […]

Selfie & Told : Juel racconta il nuovo singolo “Cattiva” : “Tu puoi dirmi che non ho mai amato/ Che ho il cuore di pietra ghiacciato/ E mi accusi di ciò che non ho mai dato/ Del mio amore che ti è stato negato// Mentre non ti accorgevi che/ Quello che volevi era davanti a te/ Troppo preso a scavare nel fondo/ Per sentirti il migliore […]

Selfie & Told : il cantautore Scapigliati racconta il primo singolo Non conta niente : “Ti coprirò di incertezze per poterti tenere/ Capiterà d’essere stanco e non volerti sentire/ Ma lo so tu hai voglia d’amare/ Solo che, hai paura di cominciare/ Metterò in frigo, qualche bottiglia di vino/ Non si sa mai dovessi sentirti lontana/ Perché io ho voglia di amare/ Però, ho paura di cominciare/ […]” – “Non […]

Selfie & Told : Juel racconta il nuovo singolo “Cattiva” : “Tu puoi dirmi che non ho mai amato/ Che ho il cuore di pietra ghiacciato/ E mi accusi di ciò che non ho mai dato/ Del mio amore che ti è stato negato// Mentre non ti accorgevi che/ Quello che volevi era davanti a te/ Troppo preso a scavare nel fondo/ Per sentirti il migliore […]

Selfie & Told : Juel racconta il nuovo singolo “Cattiva” : “Tu puoi dirmi che non ho mai amato/ Che ho il cuore di pietra ghiacciato/ E mi accusi di ciò che non ho mai dato/ Del mio amore che ti è stato negato// Mentre non ti accorgevi che/ Quello che volevi era davanti a te/ Troppo preso a scavare nel fondo/ Per sentirti il migliore […]