Sei Nazioni | l' Italia perde anche in Galles | è la sedicesima sconfitta di seguito

Sei Nazioni 2018 - le parole degli azzurri. Sergio Parisse : “Troppi errori”; Conor O’Shea : “Dobbiamo lavorare”; Matteo Minozzi : “Sbagliamo troppi placcaggi” : La partita contro il Galles è stata l’ennesima Caporetto di questa sciagurata edizione del Sei Nazioni 2018 per l’Italia del rugby. Al termine della gara diversi protagonisti hanno parlato ai microfoni di DMAX per commentare quanto visto in campo. Il primo a rilasciare una dichiarazione è stato il CT azzurro, Conor O’Shea: “Nei primi cinque minuti abbiamo fatto agli avversari due regali, poi è difficile recuperare: a ...

Rugby - Sei Nazioni : sprofondo azzurro a Cardiff - il Galles passa 38-14 : Minozzi e Bellini non evitano la disfatta dell'Italia, i Dragoni dilagano in doppia inferiorità numerica

Sei Nazioni - Italia ancora sconfitta : a Cardiff finisce 38-14 : Cardiff - Sedicesima sconfitta consecutiva dell' Italia nel Sei Nazioni . Gli azzurri del ct Conor O'Shea hanno perso 38-14 contro il Galles a Cardiff. L'ultima vittoria dell'Italia nel torneo risale ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles-Italia 38-14 : 18.05 Quarta giornata e quarta sconfitta per l'Italia nel 'Sei Nazioni' (è il 16° ko consecutivo nella competizione). Al Principality Stadium di Cardiff,gli azzurri cedono 38-14 al Galles (17-7 al termine del primo tempo). L'Italia è già certa del 'cucchiaio di legno' (che spetta all'ultima della classe). Per salvare l'onore dovrà cercare di battere la Scozia nell'ultima giornata (sabato prossimo allo stadio Olimpico).

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 38-14 - vittoria pesante dei Dragoni. Cucchiaio di Legno per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri cercano l’impresa impossibile a Cardiff, nella tana dei Dragoni che invece vogliono ottenere una vittoria facile per rilanciarsi in classifica. I ragazzi di Conor O’Shea sono reduci da tre sonore sconfitte e invertire la rotta contro i rossi sarà davvero difficile ma bisognerà provarci fino in ...

L’Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni : L’Italia di rugby ha perso 38-14 contro il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Al Millennium Stadium di Cardiff, il Galles ha concluso il primo tempo in vantaggio 17-7 dopo aver segnato due mete — entrambe trasformate — The post L’Italia è stata battuta 38-14 dal Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.

Italia-Scozia - ultima giornata Sei Nazioni 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Si chiuderà il Sei Nazioni di rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale ...

Sei Nazioni femminile 2018 : la Francia ipoteca il successo finale - si sbloccano Italia e Scozia : La Francia ipoteca il successo finale nel Sei Nazioni femminile di rugby, battendo, al termine di un match lottatissimo l’Inghilterra per 18-17. Eppure era stata l’Inghilterra a portarsi avanti con la meta di Dow all’8′ minuto, trasformata da Mc Lean. La risposta transalpina si concretizzava dopo una lunga fase di studio tra le due compagini con le mete non trasformate di Tremouliere e Drouin, rispettivamente al 33′ ...

Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia 15-22. Impresa delle azzurre - vittoria esterna da urlo : L’Italia femminile di rugby trova la prima vittoria di questo Sei Nazioni in Galles, battendo le padrone di casa per 15-22 e conquistando anche il punto di bonus offensivo, mentre le gallesi trovano il bonus difensivo e così le due squadre ora sono appaiate a quota 5 in classifica. Whitewash scongiurato per le italiane, che ora punteranno, con la Scozia, ad evitare anche il cucchiaio di legno. Nel primo tempo parte bene l’Italia con ...

Sei Nazioni 2018 - Galles-Italia LIVE dalle 16.00 : Il popolo del rugby azzurro continua ad aspettare una vittoria che, nel torneo più prestigioso al mondo, manca da ormai 3 anni. Forza ragazzi. Proviamoci