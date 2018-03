Sei Nazioni 2018 | Galles-Italia LIVE dalle 16 00

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 15-22. Vittoria e bonus offensivo per le azzurre!!!! : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : i Leoni azzurri a caccia dell’impresa nella tana dei Dragoni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri cercano l’impresa impossibile a Cardiff, nella tana dei Dragoni che invece vogliono ottenere una vittoria facile per rilanciarsi in classifica. I ragazzi di Conor O’Shea sono reduci da tre sonore sconfitte e invertire la rotta contro i rossi sarà davvero difficile ma bisognerà provarci fino in ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 0-7. Le azzurre vanno avanti con la meta di Locatelli. Sillari trasforma : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 0-7. Le azzurre cercano l’impresa nell’ultima trasferta del torneo : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : 0-0. Le azzurre cercano l’impresa nell’ultima trasferta del torneo : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

Dove vedere Galles-Italia del Sei Nazioni in diretta TV e in streaming : È la penultima partita dell'Italia nel Sei Nazioni 2018: le informazioni per seguirla in diretta, anche in chiaro, dalle 16 The post Dove vedere Galles-Italia del Sei Nazioni in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni femminile in DIRETTA : le azzurre cercano l’impresa : Come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di rugby: oggi, domenica 11 marzo, alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. In ottica ranking questo è un match importantissimo, che, seppur mitigato dal fattore ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : le formazioni e i XV delle due squadre. Orario d’inizio e come vederla in tv : Ci siamo, mancano poche ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto all’esordio in ...

L'Irlanda batte la Scozia e si aggiudica il Sei Nazioni

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia - obiettivo disputare una gran partita per gli azzurri : “Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel Rugby internazionale. Da nessun’altra parte come qui si sente il pubblico, specialmente con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l’ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica” non è un semplice esordiente a parlare alla vigilia, è il capitano azzurro Sergio Parisse, pronto alla sua ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ci siamo, mancano poco più di 8 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...

