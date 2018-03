Segui la diretta Hack the Icon

LIVE Inter -Napoli : Segui la diretta e il pre-partita Video : Probabili formazioni Inter 4-2-3-1: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Perisic, Rafinha, Candreva; Icardi. Allenatore: Spalletti Indisponibili: Berni, Ranocchia Napoli 4-3-3: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri Indisponibili: Ghoulam Si torna in campo per la 28esima gionata del campionato di Serie A, dopo la sosta forzata per la ...

Diretta Roma-Torino : formazioni ufficiali - tempo reale dalle 20.45 e dove Seguirla in tv : 1 di 3 Successiva ROMA - Dopo il gran colpo a Napoli , la Roma torna in campo questa sera, nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A. I giallorossi affrontano il Torino all' Olimpico e, oltre ...

Emma a Radio2 in diretta il 9 marzo in streaming e radio : come Seguire il concerto : Emma a radio2 sarà in diretta per un appuntamento imperdibile all'interno della Sala B di Via Asiago. L'artista sarà protagonista del prossimo Live trasmesso dall'emittente radiofonica, tappa utile per la presentazione di Essere qui, suo ultimo album di inediti rilasciato per Universal Music il 26 gennaio scorso. Il concerto sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali dedicati a radio2, oltre a essere trasmesso in radio sulle ...

The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo : come Seguire il concerto in streaming : Il concerto dei The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo, un'opportunità gratuita per tutti gli iscritti Facebook. I fan dei The Kolors, impossibilitati a recarsi al concerto del gruppo di Stash Fiordispino a Milano domani, sabato 10 marzo, potranno seguire lo show direttamente da casa attraverso il proprio computer o dispositivo mobile dotato di connessione dati. Per seguire il concerto dei The Kolors a Milano in diretta ...

F1 - Test Barcellona 2018 oggi (venerdì 9 marzo) : orario d’inizio e come Seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : Si chiudono i Test pre-stagionali di Barcellona riservati alla Formula Uno. Sarà l’ultima delle otto giornate di prove, spalmate in due settimane, che permetteranno a piloti e scuderie di mettere in cascina altri chilometri importanti in vista dell’esordio ufficiale, il 25 marzo, con il Gran Premio di Australia. Sarà, dunque, l’ultima occasione per vedere in pista Ferrari, Mercedes e Red Bull, per provare a capire ulteriormente ...

Scaletta di Giorgia a Milano in diretta su RTL l’8 marzo 2018 con Oronero Live : come Seguire il concerto in TV e streaming : Il concerto di Giorgia a Milano in diretta su RTL 102.5 questa sera, giovedì 8 marzo 2018. Il secondo dei due eventi di Oronero Live di Giorgia, in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) questa sera, verrà trasmesso integralmente su RTL 102.5 in diretta dalle ore 21.00. Il tour Oronero Live di Giorgia si compone di 6 appuntamenti unici, in programma nel solo mese di marzo nei palazzetti italiani. Dopo il doppio concerto al ...

F1 - Test Barcellona 2018 oggi (giovedì 8 marzo) : orario d’inizio e come Seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : Day-3 di Test a Barcellona. Sul circuito del Montmeló (Spagna) sarà un’altra lunga giornata, in cui i team potranno proseguire il lavoro in vista del primo appuntamento stagionale, a Melbourne (Australia), il 25 marzo. Toccherà ai piloti che ieri sono rimasti fermi: in casa Ferrari, infatti, verrà schierato Sebastian Vettel verosimilmente. Solo Mercedes e Williams dovrebbero continuare, a meno di cambi dell’ultim’ora, ...

Annalisa a Radio2 il 9 marzo e con nuovi instore : come Seguire la diretta : Annalisa a Radio2 il 9 marzo presenta Bye Bye. L'artista è ospite di Radio2 Social Club a patire dalle ore 10,30, alla presenza dei conduttori Luca Barbarossa e Andrea Perroni. La Scarrone ritroverà quindi uno dei suoi colleghi di palco al Festival di Sanremo 2018, al quale ha partecipato con il brano Il mondo prima di te, classificandosi al secondo posto. La sua ospitata in radio sarà quindi una nuova occasione per raccontare il percorso di ...

Astori - oggi la camera ardente a Firenze : Segui la diretta dalle 15 : Davide Astori torna a Firenze. La salma del capitano della Viola è già partita da Udine per raggiungere Coverciano, dove nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente. La Procura aveva firmato ieri ...

F1 - Test Barcellona 2018 oggi (mercoledì 7 marzo) : orario d’inizio e come Seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : Mercoledì 7 marzo, a partire dalle ore 9.00, andrà in scena sul circuito di Barcellona (Spagna) la seconda tranche quattro di Test per la F1. Si riparte per un’altra giornata di Test importante per definire gli assetti delle nuove vetture in vista dell’esordio iridato in Australia a Melbourne. La Ferrari girerà con Kimi Raikkonen , portando avanti il programma di lavoro iniziato in maniera brillante da Sebastian Vettel quest’oggi, avendo ...