Se cerchi la Luce

Sampdoria - che coppia Zapata-Eder : i blucerchiati pensano al clamoroso ritorno : Fino al momento stagione veramente importante in casa Sampdoria, il club bucerchiato è in lotta per la qualificazione in Europa League e la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, trasferta difficilissima contro un’altra squadra che sta disputando una stagione di alto livello. La Sampdoria non si ferma mai e guarda con grade attenzione al mercato della prossima stagione, in particolare in ...

DIRETTA/ Sampdoria Udinese (risultato finale 2-1) streaming video e tv : i blucerchiati tornano alla vittoria! : DIRETTA Sampdoria Udinese streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live del match a Marassi che dirà di più sulle ambizioni delle due squadre(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Infortunio Ramirez - tegola Sampdoria : si ferma il calciatore blucerchiato! : Infortunio Ramirez – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo nei primi 45 minuti in particolar modo tra Sampdoria ed Udinese. Inizia meglio la squadra di Oddo che va vicina al gol ma a passare in vantaggio è la Sampdoria, la squadra di Giampaolo adesso dovrà gestire il risultato. tegola però negli ultimi minuti del primo tempo, Infortunio per Ramirez, costretto a lasciare il campo per un problema fisico ...

Mihajlovic ripercorre la sua esperienza alla Sampdoria da calciatore e allenatore : parole al miele per i colori blucerchiati : In occasione del suo 49° compleanno, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Samp Tv’. Il tecnico serbo ha ripercorso la sua esperienza nel club blucerchiato prima da giocatore e poi da allenatore: “La Samp per me ha sempre rappresentato una tappa importante nella mia carriera di giocatore e di allenatore perchè sono stato qua 4 anni bellissimi. Mi sono rilanciato in questo ambiente, ...

DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : i blucerchiati ci provano : DIRETTA Inter Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. I nerazzurri hanno fatto un solo punto nelle ultime tre uscite(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:47:00 GMT)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A / Capocannoniere : la coppia blucerchiata (23^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, Capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi, ma è Quagliarella che ha segnato di più nelle ultime settimane(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:42:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Sampdoria (risultato finale 0-1) streaming video e tv : i blucerchiati sbancano l'Olimpico! : DIRETTA Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 22:38:00 GMT)

Juventus - Torreira il nuovo regista : Marotta bussa alla porta blucerchiata : Juventus, Torreira il nuovo regista: Marotta bussa alla porta blucerchiata Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Torreira- Non solo Praet. La Juventus sarebbe pronta a bussare nuovamente alla porta blucerchiata per chiedere informazioni su Torreira. Il regista blucerchiato piace parecchio a Paratici, il quale lo avrebbe indicato come rinforzo ideale in ...

Goal Quagliarella - l’attaccante blucerchiato si ‘beve’ Vitor Hugo e batte Sportiello [VIDEO] : Goal Quagliarella – Sampdoria e Fiorentina sono in campo per la 21^ giornata di Serie A. A ‘Marassi’ sta andando in scena un vero e proprio scontro per una posizione in Europa League, obiettivo dichiarato di entrambe le squadre. A sbloccare il match ci ha pensato l’eterno Fabio Quagliarella alla sua 13^ rete stagionale. L’attaccante napoletano servito da Praet si beve Vitor Hugo, si gira e batte Sportiello. Un ...

Calciomercato Sampdoria - incontro con il Bari : i blucerchiati puntano Galano e Anderson : Calciomercato Sampdoria – Ancora nessuna operazione in entrata per la Sampdoria che per questo mercato di gennaio aveva come priorità quella di trattenere tutti i big. I blucerchiati hanno pensato a sfoltire la rosa con la cessione degli esuberi. Ivan alla Pro Vercelli e Djuricic al Benevento sono due affari conclusi, ora Osti cercherà di piazzare anche Alvarez e Dodò. Qualche colpo in entrata però potrebbe arrivare in questi ultimi 10 ...

Calciomercato Sampdoria - occhi in casa Valencia : il nome nel mirino dei blucerchiati : Calciomercato Sampdoria – La priorità della Sampdoria per questa sessione di mercato era quella di trattenere tutti i suoi principali gioielli. Ferrero ha più volte ribadito che nessuno partirà: da Torreira a Praet. In entrata invece il club blucerchiato non ha particolari necessità e per questo ancora non si è mossa in maniera concreta per nessun obiettivo. Nelle ultime ore però dall’estero è circolata la notizia di un interesse da ...

Calciomercato Juventus/ News - non solo Torreira : ecco di cosa si è parlato con i blucerchiati (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club torinese ha incontrato nella giornata di ieri la Sampdoria, e si è discusso di molti giocatori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : le indicazioni sul club blucerchiato : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta contro il Benevento, adesso il club può concentrarsi sul mercato. Ecco le indicazioni del presidente Ferrero come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “ancora arrabbiato dopo il Benevento? C’è un film che si chiama “Altrimenti ci arrabbiamo”… avevo ragione e quando ho ragione mi arrabbio, perché io ho una squadra di uomini valorosi, ...

