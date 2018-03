' Scusate - ho un tumore' : uccide la madre e si suicida : Ha ucciso la mamma di 101 anni con un colpo di pistola, poi ha chiamato il 112 per dare l'allarme e infine si è suicida to. E' accaduto questa mattina intorno alle 8.30 a Rivoli, nel torinese. ...

Uccide la madre e si suicida. Lascia una lettera : "Scusate - ho un tumore" : Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata per l'omicidio-suicidio, aveva scoperto da poco di avere un tumore al pancreas come spiegato in una lettere di scuse trovata dai carabinieri. A chiamare i militari è stato lo stesso uomo prima di spararsi.La tragedia si è ...