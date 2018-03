SCUOLA Istruzioni ai presidi per liberarla dal sindacalismo dominante

News SCUOLA - pensioni 2018 : Miur e INPS dettano le istruzioni Video : Ultime notizie #pensioni #scuola 2018, in particolare per le date relative all'elaborazione da parte di Miur e INPS degli elenchi e dei requisiti relativi alle pensioni docenti e personale ATA. Le domande di pensionamento da parte degli insegnanti, che come ogni anno ha decorso dal 1 settembre, sono ipotizzate a circa 35mila anche se alcune stime indicano tra 40 e 50mila il numero di persone che lascera' il comparto tramite il classico canale ...