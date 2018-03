Sci | Jansrud vince il SuperG di Kvitfjell | la coppa di specialità è sua

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : Kjetsil Jansrud vince il SuperG - Marcel Hirscher ipoteca la generale : CLASSIFICA Coppa DEL Mondo generale: Hirscher Marcel AUT 1 1494 1 874 1 620 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1205 2 710 2 495 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 776 2 562 2 214 FEUZ Beat SUI 4 716 1 622 12 94 Jansrud Kjetil NOR 5 715 5 314 43 15 45 16 1 260 2 110 PINTURAULT Alexis FRA 6 687 14 200 3 329 17 58 4 100 DRESSEN Thomas GER 7 535 3 401 15 71 8 63 MYHRER ...

Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2018 : Kjetil Jansrud trionfa in casa e vince la Coppa del Mondo! Innerhofer e Paris attardati : Kjetil Jansrud ha vinto il SuperG di Kvitfjell e ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità. Il norvegese trionfa di fronte al proprio pubblico e alza al cielo la terza Sfera di Cristallo della carriera dopo quelle del 2015 (anno in cui primeggiò anche nella classifica di discesa libera) e del 2017. Il Campione Olimpico di Sochi 2014 si è imposto con grande autorevolezza sulle nevi di casa e ha conquistato la sesta vittoria su questo ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kvitfjell in DIRETTA : Paris sbaglia ancora ed è fuori dai giochi - Innerhofer lontano dai primi. Jansrud : vittoria e coppa di SuperG : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuiperG maschile di Kvitfjell (Norvegia), valido per la coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli azzurri cercano il riscatto dopo aver solo sfiorato il podio ieri in discesa. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ben sei occasioni su questa pista, che ieri è rimasto giù dal podio. Alle sue spalle però i nostri Christof Innerhofer e Dominik ...

Sci alpino - discesa Kvitfjell 2018 : Kjetil Jansrud precede Innerhofer e Paris nella seconda prova : Kjetil Jansrud è stato il migliore nella seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell. Il norvegese, che ha vinto per ben sei volte su questa pista, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’49″70, precedendo i due azzurri Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente di 19 e 44 centesimi. Kvitfjell si conferma, dunque, molto amata dai colori azzurri, visto che nelle ultime due stagioni proprio Paris e Peter Fill hanno ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Kjetil Jansrud padrone di casa a Kvitfjell. Azzurri per il riscatto su una pista che piace : Velocità protagonista a Kvitfjell, nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prima delle finali di Are. Sulle nevi norvegesi sono in programma una discesa libera (sabato) ed un superG (domenica), con le coppe di specialità ancora tutte da assegnare. Il duello più atteso in discesa è quello tra Beat Feuz ed Aksel Lund Svindal. Lo svizzero è attualmente in testa alla classifica con 542 punti, quaranta in più del ...

LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Jansrud comanda - Fill sbaglia ed esce. Ultima occasione per gli azzurri : Innerhofer e Paris devono inventarsi qualcosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud favoriti anche in superG - meteo permettendo. L’Italia ci riprova : Il programma dello sci alpino prosegue spedito e dopo la discesa tocca al superG. Un back-to-back che mette a dura prova gli uomini, dopo le cancellazioni e i rinvii dei primi giorni delle Olimpiadi dovuti al maltempo. Il vento ha concesso una tregua oggi ma per domani resta un’incognita. Si riparte inevitabilmente dalla discesa odierna e quindi è la Norvegia a partire davanti a tutti. Aksel Lund Svindal si è finalmente preso ...

Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal trionfa davanti a Jansrud e Feuz. 4° Paris - 6° Fill : La Norvegia non aveva mai vinto una medaglia d’oro in Discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Oggi gli scandinavi hanno spezzato la maledizione con una doppietta storica a PyeongChang 2018: Aksel Lund Svindal ha preceduto il connazionale Kjetil Jansrud, mentre il podio è stato completato dallo svizzero Beat Feuz. Erano i tre grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso. Quarto posto senza rimpianti per Dominik Paris, sesto Peter ...

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : doppietta norvegese - Svindal davanti a Jansrud. 4° Paris - 6° Fill : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Christof Innerhofer il migliore nella seconda prova di discesa - Jansrud vicinissimo - più indietro gli altri azzurri : E’ un Christof Innerhofer di lusso quello che si è esibito nella seconda prova cronometrata di discesa libera sulle nevi olimpiche di Jangseong (Corea del Sud), condizionata dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a ribassare la partenza, ritardando il via di 30′. Pur privo della parte alta, più adatta alle sue caratteristiche, l’azzurro ha pennellato nei tratti di scorrimento riuscendo a trovare il giusto equilibrio ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Innerhofer il migliore nella seconda prova in discesa! Jansrud a un centesimo - più indietro gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud fanno paura. Norvegia favorita nelle prove veloci : Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, una coppia pronta a dominare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La Norvegia sogna in grande con i suoi due campioni, tra i principali favoriti nelle prove veloci sulle nevi coreane. Entrambi sono reduci da una stagione davvero molto positiva e si candidano ad essere protagonisti sia in discesa, sia in superG. Svindal è tornato a gareggiare dopo l’ennesimo grande infortunio della carriera ed è già ...

Sci - Super G Kitzbuhel : Svindal vince su Jansrud : Kitzbuhel, 19 gennaio 2018 " Giornata difficile a Kitzbuhel , con il maltempo che ha imperversato nelle ultime ore. Le condizioni meteo hanno imposto agli organizzatori di modificare il tracciato del ...