Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2018 | Kjetil Jansrud trionfa in casa e vince la Coppa del

LIVE Sci alpino - SuperG Kvitfjell in DIRETTA : l’Italia ci prova con Paris e compagni - sfida stellare per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del SuiperG maschile di Kvitfjell (Norvegia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli azzurri cercano il riscatto dopo aver solo sfiorato il podio ieri in discesa. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ben sei occasioni su questa pista, che ieri è rimasto giù dal podio. Alle sue spalle però i nostri Christof Innerhofer e Dominik ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo 2018 femminile : Mikaela Shiffrin trionfa nella generale e in slalom : Classifica generale – Coppa DEL Mondo (femminile): Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Shiffrin Mikaela USA 1 1673 5 256 1 880 3 481 28 56 HOLDENER Wendy SUI 2 1050 3 625 8 203 23 72 1 150 VLHOVA Petra SVK 3 864 2 655 13 149 7 60 REBENSBURG Viktoria GER 4 847 10 169 1 582 18 96 MOWINCKEL Ragnhild NOR 5 815 8 186 4 371 8 218 15 40 WEIRATHER ...

Sci alpino - Slalom Ofterschwang 2018 – Mikaela Shiffrin eccezionale - vince e conquista la Coppa del Mondo. Battute Holdener e Hansdotter : Mikaela Shiffrin torna alla vittoria in Slalom dopo la delusione olimpica e trionfa a Ofterschwang dove si è disputato l’ultimo atto della stagione tra i pali stretti prima delle Finali di Are. Il fenomeno statunitense ha conquistato il sesto successo stagionale in Slalom (l’undicesimo complessivo), utile anche per alzare al cielo la Coppa del Mondo di specialità. La 22enne, dopo aver già conquistato la Sfera di Cristallo generale, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Ofterschwang in DIRETTA : Mikaela Shiffrin vince ancora! Holdener seconda - Chiara Costazza 15ma la migliore delle azzurre : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA dello Slalom femminile da Ofterschwang, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria di ieri in gigante della norvegese Ragnhild Mowinckel (primo successo in carriera) si passa ai rapid gates dove la grande favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin. L’americana ha conquistato ieri la sua seconda Coppa del Mondo generale consecutiva ed è pronta oggi a conquistare la ...

Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 : Thomas Dressen sorprende tutti - Feuz e Svindal sul podio. Innerhofer in quinta posizione : Sulle nevi norvegesi di Kvitfjell è il tedesco Thomas Dressen a stupire tutti nella Discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il teutonico, pennellando letteralmente nella seconda parte del tracciato e facendo la differenza nella curva finale interpretata in maniera perfetta, ha ottenuto il successo dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità nella specialità. Dressen è riuscito a precedere, dunque, sul filo di ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : La seconda zampata di Dressen! Feuz secondo davanti ai norvegesi. Azzurri giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli Azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...

Sci alpino - Combinata maschile Olimpiadi invernali 2018 : orari e diretta tv Video : Dopo il rinvio della discesa libera [Video] causa il forte vento in quota a Joengseon, le prime medaglie dello #Sci alpino maschile alle #Olimpiadi invernali di #Pyeongchang 2018 verranno assegnate per la Combinata Alpina in programma martedì 13 febbraio, meteo permettendo, con la prima manche discesa fissata per le ore 03.00 in Italia le 10 della mattina in Corea del Sud e la seconda manche slalom al via alle 6.30 italiane le 13.30 locali. In ...

Sci alpino - Slalom Ofterschwang 2018 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche. Lontanissime le azzurre : Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello Slalom di Ofterschwang. L’americana si avvicina sempre di più alla conquista della sua quinta Coppa di specialità. Una buona prova di Shiffrin, che ha fatto la differenza nel tratto finale, chiudendo poi con il tempo di 54″25. Al secondo posto Katharina Gallhuber, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. L’austriaca ha praticamente fatto gara pari con Shiffrin fino al ...

Paralimpiadi - bronzo azzurro nello Sci alpino con Bertagnolli-Casal : Torino - Alla prima occasione utile, l'Italia fa subito centro e sale sul podio alla Paralimpiade sudcoreana. Dopo otto anni di attesa vista l'astinenza di Sochi 2014, Giacomo Bertagnolli e la sua ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : Dominik Paris da podio - azzurri per il riscatto post-olimpico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...