Sci | 17 azzurri alle Finali cdm di Aare

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : tutti i qualificati alle Finali di Are. Italia con 17 azzurri - Sofia Goggia per la Sfera : L’Italia parteciperà con ben 17 atleti alle Finali di Are, ultimi atti della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino in programma dal 14 al 18 marzo. Sulle nevi svedesi l’attenzione sarà soprattutto per Sofia Goggia che può conquistare la Sfera di Cristallo di discesa libera mentre Peter Fill ha chiuso anticipatamente la stagione. Questi i qualificati dell’Italia alle Finali di Are: DISCESA LIBERA (MASCHILE): Dominik Paris, ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : Feuz in testa da padrone davanti ai norvegesi. Azzurri giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli Azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kvitfjell 2018 in DIRETTA : Dominik Paris da podio - azzurri per il riscatto post-olimpico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Kvitfjell (Norvegia), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegese, gli azzurri sono motivati e pronti a far bene. Le caratteristiche della neve scandinava sono gradite e le prove di questi giorni confermano che il podio è un obiettivo tutt’altro che irrealizzabile. Grande favorito della vigilia, il padrone di casa, Kjetil Jansrud, vincitore in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Kjetil Jansrud padrone di casa a Kvitfjell. Azzurri per il riscatto su una pista che piace : Velocità protagonista a Kvitfjell, nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prima delle finali di Are. Sulle nevi norvegesi sono in programma una discesa libera (sabato) ed un superG (domenica), con le coppe di specialità ancora tutte da assegnare. Il duello più atteso in discesa è quello tra Beat Feuz ed Aksel Lund Svindal. Lo svizzero è attualmente in testa alla classifica con 542 punti, quaranta in più del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Federica Brignone tra le grandi azzurre della storia. Azzurri in crisi nelle diScipline tecniche : La vittoria nella combinata di Crans Montana proietta Federica Brignone tra le più grandi dello sci alpino azzurro. La milanese ha toccato quota otto trionfi in Coppa del Mondo, agganciando Karen Putzer sul terzo gradino del podio di una classifica che vede in testa Deborah Compagnoni (16) davanti ad Isolde Kostner (15). Una vittoria che ha sancito definitivamente le qualità da polivalente di Brignone, che se non fosse stato per i problemi ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher leggendario ed è sua la Coppa di specialità. Moelgg settimo il migliore degli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : E’ subito dominio Hirscher! Kristoffersen insegue. De Aliprandini migliore degli azzurri ma lontano dal podio. Bravo Bosca! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo. Riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e Gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per conquistare quello che, a sua detta, è sempre stato l’obiettivo principale della sua stagione: la settima ...

Azzurri : Pellegrini out - domani laScia lo stage : Dopo i forfait di Kevin Bonifazi e Roberto Inglese, arriva anche quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, convocato dal ct Di Biagio per lo stage della Nazionale, lascerà domani ...

Paralimpiadi - azzurri in 4 diScipline : Insieme alla Federazione italianasport del ghiaccio e alla Federazione italiana sport invernaliparalimpici abbiamo creato un gruppo unito e motivato. Vogliamoonorare al massimo il nostro Paese'.