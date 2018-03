Schianto all' incrocio a Grazzano | in quattro all' ospedale Ferita anche una bambina

Incastrato nelle lamiere della sua auto - 19enne muore nello Schianto all’alba. Tornava a casa : L'auto guidata da Tommaso è uscita di strada nella notte tra sabato e domenica nelle vicinanze della stazione dei treni di Spresiano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dal groviglio di ferro in gravissime condizioni. Il giovane è morto in ospedale.Continua a leggere

Schianto all'alba : auto esce di strada e finisce contro un albero - grave un ragazzo : Spaventoso incidente all'alba di domenica a Castenedolo: un'auto fuori controllo si è schiantata contro un albero che costeggia la strada. Tutto è accaduto intorno alle 6.30 lungo via Monte Grappa. ...

Roma - Schianto all'alba sull'Aurelia - auto invade corsia opposta : due morti - un ferito grave : schianto frontale all'alba tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, ...

«Aiuto - il treno è spezzato a metà» - le voci dalle carrozze dopo lo Schianto L’audio : «Emergenza, il treno è spezzato a metà», «Fermate i treni in arrivo», le prime chiamate di soccorso dai passeggeri che viaggiavano sul treno deragliato a Pioltello lo scorso 25 gennaio

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero Schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...

Mosca - il momento dello Schianto dell’Antonov ripreso dalla videosorveglianza : la fiammata poi l’esplosione : Nelle immagini catturate da una telecamera di video-sorveglianza il momento dello schianto dell’aereo costato la vita a 71 persone. Il comandante dell’AN-148 della Saratov Airlines precipitato ieri alle porte di Mosca ha rifiutato la procedura di ‘de-iceing’ prima del decollo giudicando che le condizioni meteorologiche non erano tali da renderla necessaria. Lo fa sapere Meduza sottolineando ad ogni modo che tutte le procedure ...

Incidente aereo in Russia : trovata la seconda scatola nera - ecco una delle prime ipotesi sulla causa dello Schianto [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Tragico Schianto alle porte di Pomigliano : giovane coppia tra la vita e la morte : Ancora un incidente in strada in provincia di Napoli. Il Tragico schianto che potrebbe costare la vita ad una giovane coppia di fidanzati del vesuviano, ha gettato nello sconforto un'intera comunità. Il fatto Il tremendo incidente si è verificato nella tarda serata di martedì, 6 febbraio 2018, in via Paolo Borsellino a Brusciano, piccolo comune situato nei pressi di Pomigliano d'Arco: una giovane coppia (entrambi i ragazzi sono infatti ...

“Inchiodato dall’alcol test!”. Paura per il noto (quanto odiato) vip. Prima lo Schianto con la sua Lamborghini - poi l’arrivo dei vigili e la triste constatazione del limite abbondantemente superato. Ora sì che rischia parecchio (anche perché non è la prima volta…) : Non è la prima volta che un personaggio noto come lui crea un sacco di problemi a livello cittadino. Dalla Porsche alla Lamborghini: dopo l’incidente del novembre 2016, in cui aveva distrutto l’auto in zona piazza Cavour, stanotte Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, ha replicato in zona Terme di Caracalla – Circo Massimo. Recidivo. All’altezza del palazzo della Fao, mentre era diretto verso il Colosseo, Peres, alle 5.20, ha ...

