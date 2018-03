Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2018 | l’Italia chiude con l’argento di sciabolatrici e

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per l’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Federica Isola in trionfo nella spada - Alberto Arpino bronzo nella sciabola : Italia subito a segno anche tra gli Under20 negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). nella sesta giornata di gare arrivano infatti la medaglia d’oro per Federica Isola nella spada e quella di bronzo di Alberto Arpino nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla spada femminile dove Federica Isola conferma tutto il suo talento e dopo le numerose vittorie in Coppa ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : è sempre grande Italia. Spadisti d’oro e fiorettisti d’argento : Aumenta il bottino di medaglie dell’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella quinta giornata si è chiuso il programma degli Under 17 (categoria Cadetti) e sono arrivati nelle gare a squadre l’oro degli Spadisti e l’argento dei fiorettisti. Il quartetto degli Spadisti, formato da Davide Di Veroli e da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo, si è laureato Campione ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 - due azzurri sul podio nel fioretto : oro per Filippo Macchi e bronzo per Alessio Di Tommaso : Italia ancora sul podio negli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella terza giornata di gare arrivano due medaglie nel fioretto maschile Under 17: l’oro di Filippo Macchi e il bronzo di Alessio Di Tommaso. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal fioretto, dove Filippo Macchi riesce a laurearsi campione europeo dopo una finale molto combattuta con il danese Jonas ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...