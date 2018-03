SCANDAL - “Air Force Two” Recensione 7x13

lostinaflashforward

(Di domenica 11 marzo 2018) L’incontro della scorsa settimana con Annalise Keating ha fatto compiere ad Olivia la cosa giusta, dopo che da tempo non agiva secondo giustizia. La donna però non può stare mai al sicuro, dopo essere stata cacciata dalla Casa Bianca, deve affrontare un nuovo nemico Cyrus Beene, che non si rassegna al ruolo di secondo come abbiamo visto nella tredicesima puntata intitolata. Che Cyrus non amasse il suo ruolo di vice presidente non era un mistero. L’idea di essere meno di Mallie, per cui non nutre alcuna stima, non è concepibile per la sua fame di potere. Per questo motivo decide di mettere in atto un piano azzardato e a dir poco irrealizzabile. L’uomo vorrebbe prendere possesso dello Studio Ovale dirottando l’AirTwo mettendo in pericolo la sua vita, quella di David Rosen e di altri innocenti, con lo scopo di apparire come l’eroe che si sacrifica per ...