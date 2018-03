Sbatte contro un pilone del ponte girevole | muore ottantenne gradese

Ubriaco su scooter Sbatte contro un'auto - l'amico operato d'urgenza è in prognosi riservata : TORRE DEL GRECO. Grave incidente in Litoranea, scooter con conducente Ubriaco sbatte sul cofano di un'auto ferma davanti alle strice pedonali: l'amico 23enne in prognosi riservata. Un volo di 20 metri ...

RISSA TRA RAGAZZINE/ Video - Napoli : le Sbatte la testa contro una macchina - Facebook rimuove le immagini : RISSA tra RAGAZZINE per le strade di Napoli, la più corpulenta sbatte la testa della rivale contro una macchina, le amiche temono la voglia uccidere, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Champions League - un ottimo Siviglia Sbatte contro il ‘muro’ del Manchester United : De Gea salva Mourinho : Si è concluso il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United. Ottima prova della squadra di Montella che avrebbe meritato di vincere visto la mole di occasioni create. Il muro eretto dai ‘Red Devils’, però, ha resistito con la gara che è terminata 0-0. Tutto aperto sul fronte qualificazione con la sfida di ‘Old Trafford’ che sarà decisiva. I lusitani partono subito forte con ...

Lega Serie A - Lotito Sbatte contro i riformisti : MILANO Assegnati i diritti televisivi, in via Rosellini continua la guerra fredda per eleggere una nuova governance. Nelle ultime ore Urbano Cairo avrebbe cercato un'intesa con Claudio Lotito per ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia Sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Paura per la sciatrice Stacey Cook : Sbatte contro la barriera e rimbalza : Brutta caduta dell'atleta americana Stacey Cook domenica durante la Coppa del Mondo di sci a Garmisch. Durante la discesa 2, disputata sull'intero tracciato di 2.700 metri della Kandahar, la sciatrice ha perso il controllo ed è finita contro una barriera. La gara è stata ...

Torre Annunziata - Auto sbanda e Sbatte contro un'Audi in sosta - un ferito : Pauroso incidente stradale ieri sera a Torre Annunziata . Erano all'incirca le 23,00. Per strada pochissime persone anche a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Un'Auto Smart percorre corso ...

Nba : Houston domina gli Spurs - Okc Sbatte contro Denver : I Rockets si prendono il derby del Texas, mettendo in mostra tutta la superiorità su San Antonio, incapace di trovare risposte alle tantissime armi nell'arsenale di coach D'Antoni: Harden trascinatore,...

Tragedia sulle piste di Campo Felice - sciatore muore Sbattendo contro un albero : L'Aquila - Un uomo di 58 anni, Angelo Gaudieri, dell'Aquila, è morto mentre sciava a Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L'Aquila). Sul fatto stanno indagando i carabinieri che poi consegneranno una relazione al magistrato di turno che ha autorizzato la rimozione della salma. L'uomo è stato soccorso dal medico della stazione sciistica, ma ogni tentativo è stato vano. Secondo quanto si è appreso dal ...

Sbatte contro un albero : muore sciatore in Abruzzo : Un uomo è morto nel primo pomeriggio mentre sciava nella località invernale di Campo Felice nel Comune di Rocca di Cambio (L’Aquila). Secondo quanto si è appreso, sarebbe uscito da una pista piuttosto difficile, nel lato non protetto da barriere, e sarebbe andato a Sbattere violentemente contro un albero. Inutili sono stati i soccorsi. Si chiamava Angelo Gaudieri, 58 anni dell’Aquila, lo sciatore morto nel pomeriggio dopo essersi ...

Abetone - sciatore muore Sbattendo contro un albero durante un fuoripista : Incidente mortale sulla pista da sci Zeno 1 dell'Abetone (Pistoia). La vittima è uno sciatore di 52 anni, residente a Montecatini Terme (Pt). L'incidente è avvenuto questa mattina. Secondo una prima ...

Tragedia al Sestriere : Sbatte contro la barriera e muore sulla pista di sci : morto sul colpo lo sciatore che nella stazione sciistica del Sestriere, in Piemonte, ha perso il controllo degli sci ed è andato a sbattere violentemente contro un paravento. Uno schianto terribile, ...

Sestriere - sciatore 31enne morto in pista/ Sbatte contro le barriere frangivento : un errore gli costa la vita : sciatore 30enne morto in pista: in regione Fraiteve, sulla cresta tra Sauze e Sestriere, l'ingegnere torinese Giovanni Bonaventura (31 anni) è andato a Sbattere contro un paravento(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Sestriere - sciatore va fuori pista : Giovanni Sbatte contro la barriera paravento e muore a 31 anni : «Aveva il casco» : Ancora una tragedia sulle piste da sci: accade oggi pomeriggio a Sestriere. Giovanni Bonaventura, trentunenne di Torino, è morto, oggi a Sestriere in regione Fraiteve, sulle piste da sci....