Sassuolo Spal Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Spal? Importante ma non decisiva» : Dobbiamo portare avanti i valori dello sport cari ad Astori, impegno e dedizione" . TUTTO SUL Sassuolo VERSO LA SPAL - "A determinare il risultato spesso è l'episodio, contro il Bologna Destro ha ...

Serie A Sassuolo - Matri in dubbio per la Spal : Sassuolo - Alessandro Matri resta in forte dubbio per il derby tra Sassuolo e Spal. L'attaccante neroverde, assente nelle ultime due sfide contro Lazio e Chievo, ha svolto anche oggi alla ripresa un ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Spal e Sassuolo - duello aperto per un difensore : Leonardo Semplici l'ha dichiarato pubblicamente: Sebastien De Maio sarebbe perfetto per la Spal. Ma sul difensore del Bologna - spiega La Gazzetta dello Sport - c'è anche la concorrenza del Sassuolo che cerca un centrale per rimediare alla partenza per la Cina di Paolo Cannavaro.

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...