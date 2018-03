Sarri | ' Il Napoli non è la squadra più forte e più ricca d' Italia | non siamo obbligati a

Napoli - Sarri : "Sorpasso Juve? Noi non abbiamo l'obbligo di vincere" : Il pareggio contro l'Inter costa caro al Napoli, anche se Maurizio Sarri prova a minimizzare e guarda avanti, nonostante tradisca un certo nervosismo quando, nel finale dell'intervista a Sport ...

Inter-Napoli - dalle 20.45 La Diretta Spalletti sceglie Rafinha - Sarri si affida ai titolarissimi : Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita fondamentale per ...

Juventus - Barzagli scatenato : che frecciata al Napoli di Sarri! : La Juventus è reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo il difensore Barzagli lancia qualche frecciata al Napoli di Sarri come riporta ‘TuttoSport’: “Noi non potremo mai giocare come il Napoli e neanche loro potrebbero giocare come noi, sono ...

Napoli : Sarri prepara la sfida con l'Inter. De Laurentiis progetta il ritiro estivo : Maurizio Sarri ha messo l'Inter nel mirino. Ieri seduta specifica per i difensori al mattino e per centrocampisti ed attaccanti. Anche oggi si lavorerà sui dettagli, quelli che il tecnico azzurro sta ...

Napoli : Sarri ha scelto Denis Suarez : Il Corriere dello Sport s'inserisce sul tema mercato Napoli , spiegando come dai radar societari non sia scomparso un vecchio pallino: ' Denis Saurez è l'amabile ossessione di ogni tornata di mercato ed è rimasto tale ...

Napoli - Sarri non molla. Lavori al San Paolo : partiranno a fine campionato : I Lavori, dice l'assessore comunale allo sport Borriello, "cominceranno naturalmente a fine campionato". Napoli, Mertens in aiuto dei poveri, dei malati e dei cani abbandonati: ecco il video Gianluca ...

Napoli : De Laurentiis non molla Sarri : La corsa scudetto del Napoli prosegue, ma il destino di Sarri è già deciso. Secondo il Corriere dello Sport , il presidente De Laurentiis non intende abbandonare l'allenatore, creatore del progetto partenopeo.

Napoli - Graziani punge Sarri : “così perde due volte…” : Ciccio Graziani è tornato a parlare della corsa scudetto tra Napoli e Juventus. L’ex calciatore di tante squadre del nostro campionato, ha lodato sì i partenopei, ma non ha lesinato pungenti battute su Sarri. “Faccio un applauso ai tifosi napoletani che sono stati straordinari – ha dichiarato Ciccio Graziani ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ -, non è da tutti applaudire dopo una sconfitta per 4-2 in casa. Al primo vero esame ...

Napoli - operazione riscatto : e ora c'è l'Inter. Così la squadra di Sarri arriva a San Siro : Uno stile di gioco che - per ammissione dello stesso Maurizio Sarri - sta segnando un'epoca, un campionato straordinario che ha portato il Napoli a quota 69 punti dopo 27 partite giocate e una lotta ...

Serie A Napoli e Sarri - una resa da capire : 1 di 2 Successiva Napoli - La sconfitta contro la Roma ha lasciato l'amaro in bocca e, nonostante la prestazione del Napoli sia stata non al di sotto degli standard soliti, qualcosa non ha funzionato. ...